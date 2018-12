Beetje versoberen na de feestdagen

Zo, nu gaan we weer gewoon doen! De kerstdiners zitten achter de knopen, nog even een goed glas champagne en dan gaat de hand op de knip. Januari is de maand van versobering. We helpen u een beetje op weg: acht goede, Amsterdamse restaurants waar het eten betaalbaar is, we eten met z’n tweeën voor rond de 50 euro, inclusief drankjes (mits we het natuurlijk een beetje sober houden). In willekeurige volgorde:

De Japanner Albert Cuypstraat 228. www.dejapanner.com

Op de Bilderdijkstraat zit ook een (nieuwer en rianter) filiaal van dezelfde eigenaren, maar onze voorkeur gaat uit naar die kleine, drukke pijpenla in nachtclubsfeer (in de weekends open tot diep in de nacht) op de Albert Cuypstraat. Geen sleezy bar, wel grungy en buitengewoon geschikt voor een Japans fingerfoodmenu met betaalbare ingrediënten (geen dure, bedreigde tonijn), dus sashimi van haring (5 euro), uramaki (inside out sushirolls) voor 6,50, knapperige gyoza met wagyu beef of kimchi (6,50) en katsu – dat is kip gepaneerd in panko (6,50).

Mazmez Jan Evertsenstraat 17. www.restaurantmazmez.nl

Hier eet je fantastisch Libanees voor een prijs die je bij de meeste hoofdstedelijke zaken niet tegenkomt, en dan ook nog het échte werk. Wat te denken van een frisse fatoush met granaatappel (4,50), labneh (hangop) met za’atar en olijfolie (6,50) en riash, lamskoteletten van de houtskoolgrill (6,50)? En vergeet er dan niet zo’n mooi glas volle maar zachte Libanese wijn uit de Bekavallei bij te drinken (6 euro). Mezze zoals ze horen te smaken!

YamYam Trattoria Frederik Hendrikstraat 88-90. www.yamyam.nl

Een golden oldie in West, een eenvoudige, maar stijlvolle trattoria voor heerlijke pizza’s, pasta’s en prima wijn. Het adresje is al jaren bekend en geliefd, vooral vanwege die heerlijk knapperige pizzabodem, inmiddels tot ver buiten de buurtgrenzen – en het heeft zelfs een vermelding in The Guardian. Neem met z’n tweeën antipasto misto (18,50), een bordje met lekkere voorgerechten, en daarna een in de houtoven gebakken pizza (vanaf 7,75).

ManaMana Eerste Jan Steenstraat 85 hs. Facebook > Manamana Amsterdam

Israëlische zaak met voornamelijk vegetarisch eten, ook heel lief voor veganisten, maar de ware carnivoor kan ook vlees bestellen. Maar waarom zou je, er is grote aandacht en liefde voor groenten. Met een serie lekkere hapjes is een prima maaltijd te maken, zoals een Israëlische salade (10,-), falafel (8,-) of amazing spinach, spinazie met polenta en parmezaan (13,50). Op grote krijtborden aan de muur staan de daggerechten, de sfeer is ontspannen.

Pollux Pacific NDSM-pier 2. www.polluxpacific.nl

Op een voormalig schip met authentieke scheepsbetimmering, een voormalig opleidingsschip aan de NDSM-pier, zit een bar en restaurant voor een betaalbaar hapje en drankje in een ontspannen, niet gehypte sfeer. Dat betekent een simpele kaart met dito gerechten: tomaten- of champignonsoep met brood en boter (4,50), biefstuk met friet en sla (12 euro), gegrilde kip met friet en sla (12,-) of pasta met zalm (10,-). Goh, dat is nog eens ouderwets lekker en dan hebben we het nog niet over dat uitzicht over het IJ!

Vatten Ramen Kerkstraat 148. www.vattenramen.com

Ramen is urenlang getrokken bouillon van varken, kip of groente, gevuld met noedels; het is gigantisch populair in thuisland Japan. Iedereen die de film Tampopo zag kent de verleiding van ramen, een maaltijdsoep die je zo rijk kunt vullen als je zelf wil. De chefs bij Vatten ramen zijn Japans en serieus opgeleid in de kunst van het koken, de basisramen (van verantwoorde kip of vegan) start vanaf 13 euro. Je kunt kiezen uit wel twintig toppings vanaf 1 euro, zoals lenteui, zeewier of bamboespruiten. Japans bier kost 4 euro en sake is er vanaf 7 euro.

Restaurant Amsterdam Watertorenplein 6. www.caferestaurantamsterdam.nl

Wij zijn fan, al héél lang, en we zijn niet de enigen! Een onverminderd populair restaurant van groot formaat in het hart van het GWL-terrein bij het Westerpark onder de bezielende leiding van Myléne Hoving. Met Kerst is het altijd vol en eet je onder een gigantische kerstboom, maar daarna gaat alles gewoon weer z’n gangetje. Het is er altijd gezellig en je kunt het zo duur maken als je zelf wilt. Negeer dit keer de kreeft en neem vissoep (6,95), steak frites (14,50) en eend (19,50 – „let op de kogeltjes”), met een glas bier (2,75) of een bescheiden glas rode Spätburgunder (5 euro).

Restaurant Daghap Van Woustraat 2. Facebook > Daghap

Op maandag kun je hier voor een tientje eten, meestal vegetarisch. Daghap, een initiatief van Benten Wijnen en Joost Aartsen, is alleen op maandag in Huis van Iemand Anders, een platform voor mooie huisfeestjes. De chef-van-dienst wisselt en kan zomaar uit een topzaak elders in de stad komen. Het is vaak binnen een paar uur uitverkocht, maar het lukte ons op de laatste maandag voor de Kerst een plekje te bemachtigen. De pot schafte pindasoep, we kregen er rijst en komkommer bij en namen een glas Sangiovese voor 4,50. Bij Daghap gooien ze niets weg, alles gaat schoon op, dus qua footprint zit het snor. Men adviseert vroeg of juist laat te komen, rond zeven uur is spitsuur, reserveren kan via Facebook door te betalen met een tikkie. Machtig gezellig en spotgoedkoop!

Recensent en journalist Petra Possel test wekelijks een restaurant in en om Amsterdam.