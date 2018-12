Wat valt er te lachen in de oudejaarsconferences van 2018?

Oudejaars 2018/Onderweg naar morgen – Marc-Marie Huijbregts



„Het mooiste woord van 2018: spermahond”

Foto Bunker Theaterzaken

De show

Oudejaarsdebutant Marc-Marie Huijbregts had het vooraf al duidelijk gezegd: hij is niet het type voor een regulier jaaroverzicht met grappen over de vele actualiteiten die zich hebben voorgedaan. Sterker nog: het woord dividendbelasting zou in zijn show niet voorkomen. Die belofte blijkt hij, in de try-out die door NRC werd bezocht, te breken. Maar het onderwerp kwam maar heel even voorbij, in een opsomming van lieden die misschien ergens spijt van hebben.

De onderwerpen

Stef Blok heel even, de Noord/Zuidlijn heel even, de intelligentie van dieren heel even, de dood van Mies Bouwman heel even. En veel over Marc-Marie Huijbregts.

De moraal

„Ik vond Nederland heel lief dit jaar. Kijk naar andere landen – de Brexit, de gele hesjes, zo verdeeld waren wij niet. Daar moeten we trots op zijn.”

Tournee t/m 31/12. NPO1, 31/12, 22.35 uur