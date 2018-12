VN-commissie buigt zich over verhuizing ADM-krakers

De mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties buigt zich over de verhuizing van de ADM-krakers in Amsterdam-Noord. Bewoners van het terrein in het Westelijk Havengebied hadden een klacht ingediend en kregen woensdagavond een reactie. De gemeente wil alsnog dat de krakers vertrekken, het is de vraag of ze daar gehoor aan zullen geven.

Volgens de krakers bevestigt de VN in de brief dat de ontruiming van het gebied in strijd is met de internationale rechten van de mens. De gemeente concludeert echter dat de commissie alleen gaat kijken of de nieuwe plek in Amsterdam-Noord voor vijftig bewoners, de zogeheten ‘slibvelden’, geschikt is als alternatief. Als de krakers niet vertrekken, zal het ADM-terrein “op een later moment ontruimd worden”, zegt een woordvoerder in een reactie.

Het comité stelt in de brief dat de bewoners “niet mogen uitgezet worden naar een plek waar de condities tekort doen aan internationale standaarden”. De advocaat van de krakers is verzocht voor eind februari bewijs te leveren dat dit het geval is. De VN-commissie benadrukt dat er geen sprake is van een oordeel over de kwestie.

‘Internationale standaarden’

De gemeente houdt vol dat de slibvelden voldoen aan internationale standaarden. “Er zijn immers voorzieningen aangelegd, zoals elektriciteit, water en sanitair.” De groep zegt onder meer dat er niet genoeg plek is voor alle huidige bewoners van het terrein. “Dit vinden wij niet een passende oplossing”, zegt ADM-bewoner Hay Schoolmeesters. Hoewel hij zelf in gesprek wil blijven met de gemeente, sluit Schoolmeesters niet uit dat sommige krakers het tot een conflict laten komen met de politie.

De Raad van State concludeerde afgelopen zomer dat de vrijplaats uiterlijk met Kerst leeg moest zijn. De nieuwe eigenaar heeft namelijk een huurder gevonden. Burgemeester Femke Halsema zei vanaf donderdag over te kunnen gaan tot ontruiming. Daarmee leek het erop dat er na 21 jaar definitief een einde kwam aan de vrijplaats.