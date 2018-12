Met de cadeaubon die ik van mijn baas voor Kerst heb gekregen bestel ik via internet een boek van Manu Keirse. Met de track&trace-code kan ik het brievenbuspakketje volgen. Twee dagen later al staat de status van het pakket op ‘bezorgd’. Maar bij thuiskomst ligt er niets op de mat. Via een chat word ik geadviseerd een paar dagen te wachten, soms komt het vanzelf goed. De titel van het bestelde boek? ‘Helpen bij verlies en verdriet’.

