Citrus-dadelsalade

Dit is een variant op een beroemde Marokkaanse klassieker die doorgaans alleen uit sinaasappel bestaat. Hier wordt gevarieerd met citrusvruchten en dadels. U kunt dit als licht en fris dessert serveren, maar ook als prelude voor het dessert om de papillen in de stemming te brengen.

Schil de sinaasappels, tangelo’s, mandarijnen en grapefruit met een scherp mes. Snijd de partjes los uit de velletjes boven een kom, zodat het sap in de kom terechtkomt. Zorg ervoor dat je ook alle bittere witte draadjes en vliezen verwijdert. Voeg het rozenwater toe en schep voorzichtig door. Koel de salade tot het tijd is om op te dienen.

Keer de kom met het citrusfruit en het sap om boven een lage glazen schaal of mooie serveerschaal. Snijd de medjooldadels in reepjes en hak de muntblaadjes fijn. Verdeel beide over de salade. Zeef op het laatste moment de poedersuiker en de kaneel en bestuif hiermee de salade.