Saoedische koning herverdeelt topposities binnen de regering

De Saoedische koning Salman heeft donderdag een aantal kabinetsleden en mensen op nationale veiligheidsposities vervangen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van berichten in de Saoedische staatsmedia.

De oud-minister van Financiën, Ibrahim al-Assaf, is nu benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. Zijn voorganger, Adel al-Jubeir, voerde als minister van Buitenlandse Zaken meermaals het woord over de zaak-Khashoggi. Zo was hij degene die verklaarde dat de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat “een ongeluk” was en de moordenaars op eigen initiatief te werk gingen.

Nu is Al-Jubeir niet langer het gezicht van het Saoedische buitenlandbeleid maar is hij één van de zeven Saoedische ministers van Staat met de portefeuille Buitenlandse Zaken, een lagere positie.

Prinsenwissel, maar Bin Salman blijft op zijn plek

Een andere belangrijke wissel is de positie van het hoofd van de Nationale Garde. Prins Abdullah bin Bandar neemt het hier over van prins Miteb bin Abdullah. De Nationale Garde is één van de drie takken van het Saoedische militaire bestel, dat onder andere tot taak heeft de koninklijke familie te beschermen tegen een potentiële coup.

De machtswissel vindt plaats in een tijd dat de Saoedische hoogwaardigheidsbekleders internationaal onder druk staan vanwege de moord op Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel afgelopen oktober. Saoedi-Arabië erkent dat de journalist de dood vond in de diplomatieke post, maar ontkent dat de regering opdracht heeft gegeven tot de moord.

De kroonprins, Mohammed bin Salman, blijft aan het hoofd van de Saoedische veiligheidsraad en de economische raad. Ook behoudt hij zijn positie als vice-premier en minister van Defensie. Begin deze maand zeiden verschillende Amerikaanse senatoren er zeker van te zijn dat de kroonprins achter de moord zit, na een briefing door de CIA.