Politie wil landelijk werkkleding gaan recyclen

De Nationale Politie wil vanaf 2019 zoveel mogelijk werkkleding gaan recyclen. Nu nog verbrandt een afvalleverancier alle politiekleding vanwege veiligheidsredenen. Dat betekent dat vanaf 2019 zo’n 120 duizend kilo per jaar gerecycled wordt tot grondstoffen. Deze kunnen vervolgens verwerkt worden in meubels of tassen, of kunnen dienen als isolatiemateriaal.

Afgelopen januari startte de politie in Den Haag een proef waarbij alle kleding werd gerecycled. Volgens een woordvoerder van de korpsleiding bleek uit de proef dat het hergebruik van de werkkleding “kostenneutraal is en bijdraagt aan CO2-reductie”. Ook levert het werk op, volgens de politie, “voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”.

Kleding die niet kan worden hergebruikt zal worden opgeslagen. Daarvoor zoekt de politie nog naar een oplossing, aldus de woordvoerder.

Meerdere overheidsinstanties van het Rijk en Defensie hebben al een hergebruikprogramma lopen. Het doel is om uiteindelijk “circulair” te worden.