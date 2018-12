Pieter van Loenen: ‘Het gaat om meer dan viool’

Op het YouTube-kanaal van Het Nationale Ballet staat een opname van Night Fall, ’s werelds eerste virtualrealityballet voor de smartphone. U staat al in het luchtledige tastend om u heen te kijken in de woonkamer? Mooi zo. De violist die na een minuut voor uw neus verschijnt is Pieter van Loenen, laureaat van het Prinses Christina Concours 2010 en Tweede prijswinnaar van het Vioolconcours Oskar Back 2016. Komend voorjaar is hij als een van de vier finalisten van de Dutch Classical Talent Award door heel het land live te horen.

Pieter van Loenen (1993) treedt aan met een divers programma, waarop onder meer Bachs beroemde Chaconne en Bartóks Sonate voor viool solo. De jonge Nederlandse componist Jan-Peter de Graaff schrijft een nieuw werk. In Jutters verlijmt hij thematisch wrakhout van voornoemde collega’s met volksdeuntjes van Terschelling, het eiland waar hij opgroeide.

Van Loenen: „Uiteindelijk is het mijn taak om andermans noten zo goed mogelijk tot leven te wekken. Dan maakt het niet zoveel uit of die noten driehonderd jaar oud zijn of drie weken. Bovendien ben ik een nieuwsgierig iemand. Ik vind het fantastisch om in al die verschillende gedachtenwerelden te duiken.”

Over de diepere lagen van het programma: „Bartóks Vioolsonate is het laatste werk dat hij voltooide. Hij was geëmigreerd naar Amerika, kon daar niet aarden en was ernstig ziek. Die pijn hoor je terug in de muziek. In combinatie met Bachs Chaconne beschrijft het programma een muzikaal louteringsproces. Een verhaal dat van lijden naar berusting voert.” Passende thematiek voor in de Vastentijd.

Om de catharsis komend voorjaar zo krachtig mogelijk over het voetlicht te brengen, werkt Van Loenen samen met danser Frederik Kaijser en de Britse choreograaf Peter Leung. Lisenka Heijboer regisseert en een uitgekiend lichtplan is in de maak. „Ik wil verder kijken dan mijn viool”, verklaart Van Loenen zijn interdisciplinaire aanpak. „Niet omdat de muziek op zichzelf niet krachtig genoeg zou zijn. Verre van. Maar door te experimenteren met andere kunstvormen wil ik mijn publiek een nieuwe concertervaring bieden. Breder, hopelijk ook dieper.”

Dutch Classical Talent Award, tournee 7 maart t/m 10 april. Inl: pietervanloenen.nl

Wanneer die opzet geslaagd is? „Als het me lukt om echt contact te maken met de mensen in de zaal. Het publiek is voor mij een essentieel onderdeel van mijn vak. Het is als met die boom die valt in het bos. Als er niemand aanwezig is om dat te zien gebeuren, is-ie dan wel gevallen? Eenzelfde redenering geldt voor mij als musicus: maak ik wel echt muziek als er niemand naar me luistert?”