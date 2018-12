Patiënten ontsnappen uit ebolakliniek bij protesten in oosten van Congo

In de provincie Noord-Kivu van de Democratische Republiek Congo zijn 24 patiënten uit een kliniek voor ebola-behandeling ontsnapt. Dat gebeurde in Beni, waar donderdag wordt geprotesteerd vanwege de uitgestelde presidentsverkiezingen in de stad.

Het ministerie van Gezondheid meldt dat de kliniek donderdagochtend is “bestormd” door demonstranten. De politie zette traangas in om de demonstranten uit elkaar te drijven.

Ebola bestrijden in het oosten van de Democratische Republiek Congo: Doden omarmen kan nu niet meer

Van de 24 patiënten in de kliniek in Beni zijn 17 mensen negatief getest voor ebola. Zeven mensen waren wel opgenomen in het quarantainecentrum, maar waren nog niet getest. Een woordvoerder van het ministerie zegt tegen persbureau Reuters dat drie patiënten inmiddels zijn teruggekeerd bij de kliniek. De behandelaars zouden de contactgegevens en adressen hebben van de andere patiënten, om te regelen dat zij terugkomen.

Uitstel verkiezingen vanwege ebola

De demonstranten protesteerden tegen het uitstellen van presidentsverkiezingen in de regio. In plaats van aankomende zondag kunnen de bewoners van de steden Beni en Butembo (en van het westelijk gelegen Yumbi) pas in maart naar de stembus, bepaalde de Congelese kiescommissie woensdag. Reden daarvoor is de bestrijding van ebola: als door de verkiezingen grote groepen mensen bijeenkomen - in bijvoorbeeld stemlokalen - is dat volgens de commissie slecht voor de volksgezondheid. Sinds de jongste uitbraak van ebola in de zomer werd geconstateerd, zijn volgens het ministerie van Gezondheid zeker 308 mensen aan de ziekte overleden.

Lees ook: in aanloop naar de verkiezingen in Congo houden bewoners de adem in

In het oosten van DRC is het bovendien vaak onveilig. Geweld bemoeilijkt het werk van de gezondheidsorganisaties en belemmert nu dus ook de verkiezingen.

De stemmen uit Beni, Butembo en Yumbi komen volgend jaar te laat binnen om nog mee te tellen. De nieuwe president van Congo zal op 15 januari worden beëidigd. Juist in het oosten is veel steun voor de oppositie tegen de huidige president Joesph Kabila. Hij mag niet meedoen aan de verkiezingen omdat hij in zijn tweede termijn zit. Die is in feite al verlengd, want de presidentverkiezingen hadden eigenlijk moeten plaatsvinden in december 2016 maar werden toen uitgesteld, officieel om veiligheidsredenen. Dat leidde destijds tot grote protesten, met tientallen doden tot gevolg.