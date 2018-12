NS koopt 88 extra Sprinters bij Spaanse fabrikant

De NS bestelt 88 extra Sprinters bij de Spaanse fabrikant CAF om de drukte op het spoor op te vangen. Het gaat om een investering van 400 miljoen euro, meldt de NS donderdag.

De order komt bovenop 118 eerder bestelde treinen bij de Spaanse treinbouwer. De Sprinter Nieuwe Generatie (SNG) vervangt voor een deel oud NS-materiaal en zorgt voor uitbreiding van de capaciteit. De eerste 10 van de 118 treinen zijn in december opgenomen in de dienstregeling. In 2023 rijden alle 206 Sprinters op het spoor.

De ruim tweehonderd sprinters zijn goed voor 35.000 zitplaatsen. In een gesprek met De Telegraaf zegt Van Boxtel dat de Sprinters heel belangrijk voor woon-werk-verkeer:

“Bijna de helft van alle treinreizigers is daarvan afhankelijk. Wij bouwen overal rolstoeltoiletten in, plus stopcontacten, fiets- en hangplekken.”

Sterke stijging treinpassagiers

Om de sterke groei van het aantal treinreizigers, jaarlijks met ongeveer 5 procent, op te vangen heeft de NS ook nieuwe Intercity’s gekocht. Bij de Zwitserse treinfabrikant Stadler werd een spoedbestelling geplaatst van 58 Flirttreinen met een capaciteit van 10.000 zitplaatsen. Vanaf eind 2020 komen er 79 Intercity’s van de Franse fabrikant Alstom in de dienstregeling.

Deze treinen, goed voor 25.000 zitplekken, kunnen met 200 km per uur ook op de hogesnelheidslijn rijden. Volgens Van Boxtel heeft de NS nog opties op “tientallen van die treinen”. De totale investering bedraagt 3,5 miljard euro.

Spoorbeheerder ProRail verwacht voor komend jaar meer dan 2,2 miljoen passagiersritten die goed zijn voor ruim 165 miljoen kilometer. Ter vergelijking, in 2004 werd in totaal 129 miljoen kilometer gereden.