‘Nepfysio’ krijgt 5 jaar cel voor misbruik van bejaarde vrouwen

Een 53-jarige man uit Bergen op Zoom is donderdag veroordeeld tot vijf jaar cel voor het aanranden en verkrachten van vier bejaarde vrouwen in een zorgflat. René B. deed zich voor als fysiotherapeut of dokter om bij de slachtoffers het huis binnen te komen.

De rechtbank veroordeelde hem voor één geval van misbruik in 2015 en drie gevallen afgelopen juni. Hij bood zich bij de slachtoffers aan als fysiotherapeut. Nadat hij hun huis binnen was gekomen, randde hij de vrouwen aan. Een van hen verkrachtte hij ook. De vrouwen zijn tussen de 82 en 94 jaar oud.

Camerabeelden

Volgens de officier van justitie was er naast de verklaringen van de slachtoffers genoeg bewijs tegen B. Op camerabeelden van de verzorgingsflat waar de vrouwen woonden is B. meerdere keren herkend. Ook op camerabeelden van de supermarkt waar hij één van de slachtoffers aansprak, alvorens later die avond naar haar huis te gaan, was hij te zien. Daarnaast vond het Nederlands Forensisch Instituut DNA-materiaal op de incontinentieluier van één van de slachtoffers.

Het OM eiste eerder deze maand zes jaar cel tegen B., maar de rechtbank vond dit “bovenmatig”, rekening houdend met straffen in vergelijkbare strafzaken.

Volgens de rechtbank richtte B. zich bewust op vrouwen die zowel fysiek als soms ook psychisch zeer kwetsbaar zijn. De rechtbank benadrukte ook de eenzaamheid, vernedering en schaamte die deze vrouwen gevoeld hebben in de laatste jaren van hun leven. Een slachtoffer werd niet meteen geloofd door haar naasten omdat ze last heeft van dementie. Ook gaf zij aan dat ze zich pas de volgende dag douchen toen de thuishulp kwam.