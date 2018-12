‘Meer kans op hartaanval op kerstavond’

Zo, deze Kerst is weer voorbij. Het was een gevaarlijke tijd. Rond tien uur ’s avonds op kerstavond is de kans op een hartaanval het grootst. De waarschijnlijkste oorzaak is „verhoogde emotionele stress”, stond op 12 december in een persbericht van het Britse medisch-wetenschappelijke tijdschrift The BMJ. Het verwijst naar een artikel in het BMJ-kerstnummer, doorgaans vol met lichtvoetige wetenschap en Britse humor.

Om dat onderzoek naar kerstavondstress en hartaanvallen valt weinig te lachen. Het is degelijk Zweeds onderzoek. Cardiologen registreerden 16 jaar lang op het uur nauwkeurig alle 283.014 hartaanvallen in het land.

Over de oorzaak van de kerst-hartaanvallen zijn de Zweedse onderzoekers veel minder zeker dan het persbericht beweert. Ze noemen koud weer, luchtverontreiniging, lichamelijke inspanning en, ja, emotionele stress als mogelijke „externe veroorzakers”.

Uit ander onderzoek komt boosheid, angst, droefenis, rouw en stress als een trigger voor een hartaanval naar voren. „Mogelijk veroorzaakt dat het hogere risico”, schrijven ze neutraal. Op kerstavond branden in Zweden de houtkachels. De familie zit knus bij elkaar. Misschien wordt er zelfs gerookt in de omgeving van kwetsbare patiënten.

Die luchtverontreiniging noemen de onderzoekers niet apart. Maar ze houden de mogelijkheid open dat dat de 35 procent extra hartaanvallen op kerstavond veroorzaakt. Op beide kerstdagen daalt het gevaar wat, maar er is nog steeds 29 en 21 procent meer risico. Ook op Nieuwjaarsdag is er een piekje van 20 procent. De Zweedse midzomerfeesten rond 21 juni zijn ook riskant. Maar het kijken naar wereldkampioenschappen voetbal op tv laat de Zweden onberoerd. Dat is vooral slecht voor Duitsers, leerde Duits onderzoek.