John Malkovich overtuigt als nieuwe, duistere Poirot

Als toetje na drie dagen televisieloos kerstdineren woensdagavond toch nog gekeken naar de speciale Kerst- en Oud & Nieuw productie van de BBC: deel één van een driedelige remake van Agatha Christie’s The ABC Murders, een verhaal over Hercule Poirot – met John Malkovich in de hoofdrol. Hercule Poirot, Christie’s beroemde Belgische besnorde detective in Groot-Brittannië, kent inmiddels vele tv- en filmbewerkingen, waarvan de ITV-reeks met David Suchet als de ijdele, precieze speurder, die de ‘kleine grijze hersencelletjes’ flink laat werken ook in Nederland nog altijd populair is en regelmatig herhaald wordt op tv.

Deze nieuwe bewerking is andere koek dan de licht ironische Suchet-Poirot. Deze BBC-Poirot is duister en dreigend. Het verhaal over een mysterieuze seriemoordenaar in het Verenigd Koninkrijk van de jaren dertig, wordt opgezet met donkere ondertonen. Er hangen pamfletten aan de muur in Londen van de beweging die buitenlanders, ‘the alien threat’ tegen wil gaan – duidelijk bedoeld als verwijzing naar huidige Brexit-sentimenten.

De in dit verhaal oude Poirot zelf, Malkovich met wit baardje en snor, wordt als buitenlander vernederd. Scotland Yard, de Britse speurdersdienst, gelooft hem niet meer. Zijn oude maatje inspecteur Japp valt dood neer. Diens opvolger, de jonge inspecteur Crome (Rupert Grint, bekend als Ron Wemel uit Harry Potter) speelt de kribbige, afstandelijke Britse tegenstrever van Poirot goed. Malkovich is overtuigend als oude, broze speurder met een duister Eerste Wereldoorlog-verleden.

Er is duidelijk veel geld besteed aan deze sfeervolle productie, die soms wat traag lijkt. Het helpt wel als je wat Poirot-achtige voorkennis hebt. Maar wie heeft dat niet? De spanning rond de moordenaar die volgens een ABC-spoorboekje te werk lijkt te gaan, is goed opgebouwd. Dus ik ga deze donderdag en vrijdag wel naar de vervolgdelen kijken. (BBC 1, 22.00 uur).

Waar ik ook naar uitkijk is een Duitse serie, die begin 2019 zijn achttiende seizoen ingaat. Dat is Um Himmels Willen, een succesvolle Duitse sitcom (tussen 5 en 8 miljoen kijkers per aflevering, ruim 16 procent van de Duitse kijkers) die speelt in een nonnenklooster in het fictieve Beierse dorpje Kaltenthal. De zusters, met name zuster Hanna (Janina Hartwig), hebben het voortdurend aan de stok met dorpsburgemeester Wöller (Fritz Wepper, vooral bekend als Harry uit de detectiveserie Derrick).

Als fan van mainstream Duitse televisiekomedies, regelmatig rondzappend op Duitse zenders, had ik al wel eens een aflevering van de serie gezien. En als voorafje aan het begin van de kerstweek, was daar ineens Um Himmels Willen – Weihnachten in Kaltenthal. In deze kerstspecial wordt een ongewenst zwangere jonge vrouw in het klooster opgevangen. En ze moet uiteraard net bevallen: een kerstkind. Daarnaast moet de ijdele burgemeester met tegenzin in het klooster de Kerstman spelen. En dat terwijl hij, zegt hij, het kerstfeest alleen dronken kan verdragen. Het klinkt allemaal wat als Swiebertje in Beieren – maar dat maakt het juist leuk.

Er zit veel mild-ironische humor in over de spanningen tussen de moderne zeden en traditie in Um Himmels Willen. Dit jaar zou de achttiende serie al helemaal uitgezonden worden, maar medische problemen rond burgemeester-acteur Wepper zorgden voor uitstel. Volgens Duitse media heeft hij een zware hartoperatie ondergaan en is hij weer actief. Deo volente dus in januari Um Himmels Willen. Dat is in deze donkere dagen iets om naar uit te kijken.

Paul Steenhuis vervangt deze week Arjen Fortuin.