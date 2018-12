Indonesië leidt vluchten om vanwege aswolken Anak Krakatau

De Indonesische vulkaan Anak Krakatau spuwt nog steeds as- en rookwolken uit. Vanwege de toegenomen activiteit zijn alle vluchten omgeleid. De autoriteiten hebben de alarmfase voor een uitbarsting verhoogd, van niveau 2 naar niveau 3.

De Indonesische luchtverkeersleiding AirNav laat weten dat er sprake is van “een code-rood-situatie”. Er is een gevarengebied van vijf kilometer ingesteld rondom de vulkaan in de zeestraat tussen Java en Sumatra. Een woordvoerder van de nationale geologische dienst zegt tegen persbureau Reuters dat de seismologische activiteiten sinds zondag niet zijn afgenomen: “We verwachten een escalatie”.

Instabiel

Een flank van de instabiele vulkaan is zaterdag waarschijnlijk ingestort. Dat veroorzaakte een tsunami op West-Java. Donderdag waarschuwen de autoriteiten bewoners en toeristen daarom ook om weg te blijven van de kust.

Het dodental van de natuurramp van afgelopen zaterdag is volgens de nationale rampendienst BNBP opgelopen tot 430. Zo’n 1.500 mensen raakten gewond, bijna 22.000 bewoners van West-Java zijn dakloos geworden door de vloedgolf. De tsunami was zo’n vijf meter hoog, maar een officiële waarschuwing bleef zaterdag uit.