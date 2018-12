Het jaar in beeld 2018 - Klimaatverandering

Zonder twijfel is klimaat het belangrijkst

Drie koppen uit NRC van het afgelopen jaar: ‘Als mensheid opwarming van aarde tot 1,5 graad Celsius wil beperken, zijn snel grote veranderingen nodig’. ‘Klimaattop in Katowice: elk land zijn eigen smoes’. En: ‘De mens stootte nog nooit zo veel CO2 uit als dit jaar’.

Ja, de wereld weet wat er gedaan moet worden om de opwarming te beperken. De boodschap van het befaamde IPCC-rapport van oktober is duidelijk: er moet meer gebeuren. Maar op het moment dat we de afspraken wat harder willen maken (de top van Katowice in december), duiken landen weg voor hun verantwoordelijkheid. Het gevolg: we stoten dit jaar alweer 3 procent meer broeikasgas uit dan een jaar geleden.

Juist omdat het klimaat ook het voorbije jaar een van de belangrijkste thema’s was voor deze krant, wijden we het fotojaaroverzicht eraan.

Even naar Nederland, het afgelopen jaar. Drie koppen, alweer uit de eigen krant: ‘Nederlandse CO2-uitstoot in 2020 veel hoger dan aangenomen’. ‘Hof oordeelt in Urgenda-zaak nog harder over Nederlands klimaatbeleid’. En: ‘Coalitie is verdeeld over oplossingen voor het klimaat’.

In een uitzonderlijk arrest bepaalde het gerechtshof dat de Nederlandse staat de burgers inderdaad moet beschermen tegen klimaatverandering. Intussen lag het klimaatdossier, gevoelig voor de broze coalitie van Rutte III, op de klimaattafels van de polder.

Daar moesten voorstellen worden uitgewerkt om de uitstoot van de broeikasgassen in 2030 met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Straks, in een verkiezingsjaar, moeten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met de voorstellen aan de slag. De vraag is of ook Nederland dan de moeilijke keuzes zal maken die voor de lange termijn noodzakelijk zijn, maar op de korte termijn pijn kunnen doen.

In het erg goed onderbouwde Urgenda-arrest staat de volgende volzin: ‘Het is immers zonder meer aannemelijk dat reeds de huidige generatie Nederlanders, met name doch niet uitsluitend de jongeren onder hen, tijdens hun leven te maken zullen krijgen met de nadelige gevolgen van klimaatverandering indien de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen niet adequaat wordt teruggedrongen.’ Dat het Hof expliciet de jongeren noemt, valt toe te juichen. De opwarming van de aarde is zonder twijfel het belangrijkste dossier voor de ouderen onder ons, maar zo mogelijk nog meer voor de jongeren.

Daarom is de vijftienjarige Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg, die het weekblad Time op de lijst plaatste van de Most Influential Teens of 2018 misschien wel een van de helden van het voorbije jaar. Op de klimaattop in Katowice sprak ze de vergadering toe: „U zegt dat u meer dan wie dan ook van uw kinderen houdt. En toch steelt u hun toekomst.”

In september volgend jaar, op een speciale klimaatbijeenkomst voor regeringsleiders bij de VN in New York, heeft de wereld een nieuwe kans om het ambitieniveau voor het terugdringen van de opwarming van de aarde te verhogen. Je kan alleen maar hopen dat de wereld die kans met beide handen grijpt.

Peter Vandermeersch, Hoofdredacteur