Het eindspel van Game of Thrones begint

GIGANTISCH PROBLEEM. Deze notitie maakte schrijver/producer David Benioff in blokletters nadat hij samen met co-producer D.B. Weiss een ruwe versie van de eerste Game of Thrones-aflevering had laten zien aan een bevriende scenarioschrijver. Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar Game of Thrones was alles behalve een gegarandeerde hit. De dramaserie, gebaseerd op de populaire fantasy-boekenreeks A Song of Ice and Fire van George R.R. Martin, leek na de eerste opnames zelfs een pijnlijke mislukking te worden.

De proefaflevering die Benioff en Weiss hadden gemaakt was slecht. Het verhaal was simpelweg niet te volgen, vertelden ze een paar jaar geleden in de podcast Scriptnotes. De Amerikaanse abonneezender HBO wilde echter niet opgeven en gaf Weiss en Benioff toestemming om de aflevering opnieuw te filmen, deels met een nieuwe cast.

De rest is geschiedenis. De serie over de bloederige strijd om de macht in het fictieve continent Westeros groeide uit tot een megahit en won sinds de eerste uitzending op 17 april 2011 een recordaantal Emmy Awards (47). Miljoenen fans zitten al meer dan een jaar overal ter wereld met smart te wachten op het achtste en laatste seizoen, dat in april begint. Wie zal op het eind op de IJzeren Troon zitten? Zal er überhaupt nog een troon zijn? Want er staat een leger ijszombies klaar om alles en iedereen te vernietigen. De verwachtingen zijn hoog, al zijn veel fans nerveus. Zal er een bevredigend einde komen?

De leiding van HBO moet ondertussen gemengde gevoelens hebben. Het tv-landschap is sinds het begin van Game of Thrones drastisch veranderd. HBO, waarvan de series in Nederland sinds twee jaar zijn ondergebracht in een pakket bij kabelaar Ziggo, was lange tijd hét merk voor kwaliteitsseries. Nu moet de zender het opnemen tegen allerlei ambitieuze concurrenten, met streamingdienst Netflix voorop. Volgens onderzoek van tv-zender FX zijn er in 2018 maar liefst 495 fictieseries gemaakt in de Verenigde Staten. In 2011, toen Thrones begon, was dat aantal 266.

De kans dat er na Game of Thrones nog een serie komt met dezelfde mondiale culturele impact is klein. HBO heeft met dit laatste seizoen dan ook een unieke positie: de serie verkoopt zichzelf. Verwacht dan ook zeer weinig nieuwe beelden voordat het seizoen begint. De laatste aflevering van seizoen 7 haalde alleen al in de VS 16,5 miljoen kijkers, ongekend voor een betaalzender buiten het standaardpakket. En dan worden illegale downloads niet meegeteld (de serie staat op de torrentsites steevast bovenaan). Seizoen 8 gaat de kijkrecords vrijwel zeker breken.

Game of Thrones begon in 2011 onder de radar, maar al snel kwam er een flinke buzz op gang. Naast de politieke intriges, het geweld en de seks, viel de onvoorspelbaarheid op. De serie volgde ruwweg de boeken en brak daardoor met een paar tv-regels. Zo werd de sympathieke hoofdpersoon Ned Stark (Sean Bean) ijskoud afgemaakt in het eerste seizoen. Een schokkende slachtpartij in de negende aflevering van seizoen 3, de zogenaamde Red Wedding, verstevigde de reputatie.

Het politieke spel om de tronen is door de vele moordpartijen een stuk overzichtelijker geworden. Drakenmoeder Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en ‘Koning van het Noorden’ Jon Snow (Kit Harington) zijn een samenwerking aangegaan, niet alleen op strategisch vlak. De twee deelden in het vorige seizoen voor het eerst het bed. Wat ze alleen nog niet weten: ze zijn neef en tante. Ook publiekslieveling Tyrion Lannister (Peter Dinklage) heeft de slachtingen overleefd, net als zijn zus Cersei Lannister (Lena Headey), die momenteel op de troon van Westeros zit.

Maar eigenlijk lijkt het gevecht om die troon kinderspel vergeleken met de dreiging die in de allereerste scène al werd aangekondigd. Een leger met ‘White Walkers’ (de ijszombies) heeft de muur die Westeros moet beschermen met de hulp van een draak gesloopt. Alle mensen van Westeros – vrienden en vijanden – zullen moeten samenwerken om de monsters te stoppen.

Laatste slag

Het laatste seizoen van Game of Thrones zal bestaan uit zes extra lange afleveringen van anderhalf uur en zal de grootste actiescènes uit de reeks bevatten.

Ook lezers van de boeken hebben geen idee wat we gaan zien in die afleveringen. George R.R. Martin, die in de eerste jaren ook scripts schreef voor de serie, heeft zijn boekenreeks nog niet afgemaakt. Na overleg met Martin hebben Benioff en Weiss het eindspel op hun eigen manier uitgewerkt.

Tegen Entertainment Weekly vertelden ze dat de schrijver een beschrijving heeft gegeven van de gigantische laatste veldslag die hij in gedachten heeft. Mede op basis daarvan werd een laatste deal gesloten met HBO: de showrunners mochten twee jaar werken aan het laatste seizoen, met een budget van 15 miljoen dollar per aflevering.

Ook de beveiliging werd groots aangepakt. Scripts lekten in eerdere jaren uit en zelfs hele afleveringen verschenen vroegtijdig op illegale downloaddiensten. De beveiliging is inmiddels zo scherp dat de cast in de problemen kwam. Scripts werden per e-mail verstuurd, met allerlei ingewikkelde beveiligingslagen. Acteur Liam Cunningham (Davos Seaworth) zei tegen EW: „Ik kreeg de fucking scripts niet open!” De beveiliging heeft gewerkt: tot nu toe zijn er geen details uitgelekt. Net als Jon ‘you know nothing’ Snow hebben we geen idee wat ons te wachten staat.

Na 73 afleveringen nemen Benioff en Weiss dit voorjaar afscheid van Game of Thrones en gaan ze voor Disney meerdere Star Wars-films maken. HBO wil de melkkoe uiteraard nog niet loslaten. Er staat al een spin-off in de steigers, een prequel die zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen van de huidige serie afspeelt.

Game of Thrones is te zien via Ziggo Movies & Series XL. Seizoen 8 begint in april. Seizoen 1-7 verkrijgbaar op dvd.