Frans bouwbedrijf neemt meerderheidsbelang in luchthaven Gatwick

Het Franse Vinci Airports neemt een meerderheidsbelang in London Gatwick Airport, de op een na drukste luchthaven van zowel Londen als het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de luchthaven donderdag bekend gemaakt.

Voor 2,9 miljard Britse pond (zo’n 3,2 miljard euro) wordt Vinci Airports voor 50,01 procent eigenaar van Gatwick Airport. Vinci Airports is onderdeel van het wereldwijd consortium Vinci, een van de grootste projectontwikkelaars ter wereld. De rest van de aandelen van Gatwick Airport blijft in handen van Global Infrastructure Partners, een Amerikaans investeringsfonds.

Wereldwijd netwerk

In een persverklaring noemt Vinci Airports de samenwerking met Global Infrastructures Partners een “strategische zet” voor zijn activiteiten in de Londense luchtvaart. Na de gedeeltelijke overname van Gatwick beheert Vinci Airports wereldwijd 46 luchthavens in twaalf landen.

In 2009 werd de luchthaven te koop gezet door haar toemalige Spaanse eigenaar Grupo Ferrovial. Global Infrastructure Partners, een investeringsfonds opgezet door Credit Suisse en General Electric, kocht Gatwick toen voor 1,5 miljard pond (1,6 miljard euro).

Gatwick Airport Group draaide tussen maart 2017 en maart van dit jaar een omzet van 764,2 miljoen pond, ruim 1,1 miljard euro. Met 45,7 miljoen passagiers in 2018 is Gatwick de achtste luchthaven van Europa. In 2017 vervoerden alle Londense luchthavens 170 miljoen passagiers.

Drones

Het vliegvekeer op Gatwick werd vorige week stilgelegd vanwege drones die op de Londense luchthaven werden gesignaleerd. Uit vrees voor botsingen met vliegtuigen omdat de drones zo dicht bij de banen vlogen, werden alle vluchten geschrapt. Het is nog altijd niet duidelijk wie er achter de drones zat. Vrijdag werden twee personen opgepakt, maar die werden twee dagen later zonder aanklacht weer vrijgelaten.