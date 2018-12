Filmbezoek en treinreizen worden duurder

Een nieuw belastingstelsel, een lagere hypotheekrenteaftrek en nieuwe btw-tarieven: wat gaat er dit jaar allemaal veranderen, op uw loonstrookje en in uw portemonnee?

Inkomstenbelasting

Het stelsel voor inkomstenbelasting – met naar verwachting 61,7 miljard euro de grootste inkomstenbron voor de schatkist – gaat op de schop. In vier stappen zullen de vier aloude tariefschijven overgaan in een tweeschijvenstelsel – door het CDA geclaimd als haar ideale systeem van een ‘sociale vlaktaks’. Strikt genomen bestaat er zelfs nog een derde schijf voor AOW’ers met een laag inkomen.

De eerste stap, die dit jaar is gezet, is nog relatief bescheiden. Pas in 2021 is het tweeschijvenstel voltooid. Het toptarief, voor wie meer dan 68.507 euro bruto per jaar verdient, daalt dit jaar met 0,2 procentpunt tot 51,75 procent. Voor middeninkomens tussen 20.384 euro en 68.500 daalt het tarief al iets meer: van 40,85 tot 38,10 procent. Het laagste tarief, voor wie minder dan 20.384 euro verdient, stijgt daarentegen, met 0,1 procentpunt tot 36,65 procent.

Toch zal de belasting op inkomen voor vrijwel alle werkende Nederlanders per saldo omlaag gaan. Zonder rekening te houden met specifieke aftrekposten (zoals voor huizenbezitters met een hypotheeklening), maar wel met fiscale kortingen voor werkenden en ouderen, schetst de inkomenscalculator van belastingadvieskantoor PWC een positief beeld van de inkomensgevolgen voor mensen met een inkomen uit werk of met een AOW-uitkering.

Iederéén gaat erop vooruit: van een kleine 200 euro netto per jaar voor de laagste inkomensgroepen tot bijna 1.500 euro voor iemand die anderhalve ton verdient. Er is, vanzelfsprekend, één groep belastingplichtigen die er in één klap nog veel harder op vooruit gaan: degenen die komend jaar vóór 1 september hun 66ste verjaardag vieren en dus vier maanden later voor het eerst een AOW-uitkering krijgen. Denk aan voormalig PvdA-senator Ruud Koole, zanger Huub van der Lubbe, oud-wielrenner Henk Lubberding en de strafpleiterstweeling Hans en Wim Anker.

Hypotheekrenteaftrek

Voor het laatst maakt de beperking van de hypotheekrenteaftrek nog een bescheiden stapje. Voor huizenbezitters die in de hoogste tariefschijf zitten gaat die een half procentpunt terug tot 49,5 procent. Met ingang van 2020 worden de stappen aanmerkelijk groter. Dan wordt de aftrek in vier jaar met 3 procentpunt per jaar beperkt, tot uiteindelijk vanaf 2023 nog maar 36,9 procent van de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is. Tegen die tijd ligt het lage tarief van de inkomstenbelasting daar in de buurt (met 37,05 procent), maar het toptarief is met 49,50 procent flink hoger

Btw

Of je er nu flink op vooruitgaat, of niet, voor iedereen wordt januari nog even een kostbare maand. Waar de eerste AOW-uitkeringen en de netto verhoogde loonstrookjes pas aan het eind van de maand binnenkomen, is het lage btw-tarief al met ingang van 2 januari verhoogd. Daarmee worden de boodschappen en andere dagelijkse consumptieve uitgaven een paar procent duurder. Het lage tarief – die op de doorsnee boodschappen voor vrijwel alle producten behalve alcoholische dranken geldt – gaat van 6 procent naar 9 procent. Voor een kassabon van 100 euro komt dat neer op een concrete verhoging van 2,83 euro.

Los van commerciële prijsverhogingen zal een treinkaartje Den Haag-Amsterdam (enkeltje, 2e klasse) 33 cent duurder worden (tot 12,03 euro) en een bioscoopkaartje wordt 38 cent duurder tot 13,83 euro.

Spaargeld en vermogen

De hoeveelheid spaargeld waarover geen vermogensbelasting hoeft te worden betaald wordt, zoals bijna elk jaar, weer iets opgehoogd: tot 30.360 euro. Voor de grotere vermogens gelden licht gewijzigde tarieven, gebaseerd op de vermogensrendementsheffing. Op spaar- en andere tegoeden tot 102.010 euro geldt een heffing van 0,58 procent (ietsje lager dan vorig jaar). Voor vermogens tussen 102.000 en 1,02 miljoen euro is gestegen van 1,3 tot 1,34 procent. Wie meer dan een miljoen heeft, betaalt daarover 1,68 procent (was 1,61 procent). Het kabinet zegt nog te broeden op een nóg betere formule om het daadwerkelijke rendement op vermogen te kunnen berekenen als basis voor vermogensbelasting.

Roken

Indachtig het streven van het kabinet dat een ongezonde levensstijl moet worden ontmoedigd, gaat dit jaar de prijs van sigaretten en andere rookwaren opnieuw omhoog. Omgerekend wordt een pakje van twintig sigaretten 6 cent duurder: 6,76 euro voor een pakje Marlboro. Een pakje shag van 40 gram wordt 11 cent duurder. De ingestelde btw-verhoging raakt de verstokte roker niet, want tabak valt onder het hoge tarief van 21 procent en dat blijft hetzelfde.

Dit verandert er nog meer…

Drugspanden

Burgemeesters kunnen een drugspand voortaan ook sluiten als er geen drugs worden gevonden, maar bijvoorbeeld wel middelen om drugs te maken. Dat kunnen chemicaliën of versnijdingsmiddelen zijn. Voorheen moesten de drugs zelf aangetroffen zijn om tot sluiting van een pand over te gaan.

Kentekenregister

Gegevens van auto’s die op de openbare weg langs een zogeheten ANPR-camera rijden, mogen vier weken worden bewaard. ANPR staat voor automatic number plate recognition – camera’s die kentekens kunnen lezen. De gegevens kan de politie achteraf gebruiken bij de opsporing van een specifiek misdrijf, bijvoorbeeld na een plofkraak.

Stemmen

Bij verkiezingen moeten alle stemlokalen volgens de Kieswet toegankelijk zijn voor mindervaliden. Tot nu toe gold dat voor een kwart. Als B en W van een gemeente daaraan niet kunnen voldoen, moet de raad worden geïnformeerd. Het kan lastig zijn om alle lokalen toegankelijk te maken, bijvoorbeeld omdat er geen gehandicaptenparkeerplaats in de omgeving is.

Vaartuigen

Pleziervaartuigen moeten een certificaat hebben als ze langer zijn dan twintig meter (of indien lengte × breedte × diepgang meer is dan honderd kubieke meter). Wie geen certificaat heeft, kan een boete krijgen van 1.250 euro.

Kinderopvang

In de kinderopvang verandert de vereiste verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal pedagogisch medewerkers – de zogenoemde beroepskracht-kindratio. Bij nuljarigen bijvoorbeeld gaat de ratio van één medewerker per vier kinderen naar één per drie. Ook zijn er nieuwe eisen voor de functie pedagogisch beleidsmedewerker.

355 gemeenten

Nederland telt 355 gemeenten, 25 minder dan in 2018. Op 1 januari zijn twaalf nieuwe gemeenten ontstaan door samenvoegingen van 37 oude. Zo zijn Haren en Ten Boer toegevoegd aan Groningen. En de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard zijn nu één. De provincie Utrecht is groter geworden, nu de Zuid-Hollandse gemeenten Zederik en Leerdam samen met Vianen zijn opgegaan in het (Utrechtse) Vijfheerenlanden. In 1957 telde Nederland nog 1.001 gemeenten.

Smartengeld

Naasten van mensen die door toedoen van een ander zijn overleden of ernstig dan wel blijvend letsel hebben opgelopen, kunnen een vergoeding krijgen. Het kan gaan om slachtoffers van misdrijven, maar ook om bijvoorbeeld verkeersongevallen of medische fouten.

Tellerrapport

Eigenaren kunnen voortaan gratis een zogeheten tellerrapport van hun auto opvragen bij de RDW. Hierin staan alle geregistreerde gegevens van het voertuig, inclusief een overzicht van de kilometerstandhistorie. Autobezitters kunnen zo zien of er ooit is geknoeid met de kilometerteller, bijvoorbeeld door een vorige eigenaar.

Snorfiets met helm

In veel (binnen)steden moeten snorfietsers van het fietspad af en op de rijbaan gaan rijden met hun helm op. Zo moet het voor fietsers veiliger worden op het fietspad. Deze mogelijkheid bestaat al sinds juli 2018, op verzoek van de vier grote steden, maar is nog niet in praktijk gebracht. In Amsterdam wordt het bijvoorbeeld op 8 april ingevoerd. Ook Groningen en Delft zijn bezig. Snorfietsen hebben een blauw kenteken en mogen maximaal 25 km/u.

Appen op de fiets

Ook fietsers mogen binnenkort geen mobiele telefoon meer gebruiken tijdens het rijden. Voor automobilisten en brommerrijders bestond de regel al. De wetswijziging hiervoor moet naar verwachting op 1 juli in werking treden.