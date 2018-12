Caleidoscoop van de kunst van 2018

Onze ruim dertig NRC-kunstcritici maken de balans op van het afgelopen jaar 2018. In dit eindejaarsnummer van het Cultureel Supplement geven we een overzicht van lijstjes van wat onze redacteuren en medewerkers de beste muziek, film, voorstelling of expositie vonden.

Samen bieden ze een caleidoscopisch beeld van wat dit jaar cultureel voor hen betekende. Zodat u als lezer uw smaak met die van onze critici kunt vergelijken. Of herinneringen kunt ophalen.

Daarnaast in dit nummer stukken over trends en andere ontwikkelingen die wij opvallend vonden in cultureel 2018.

Wij wensen u prettige feestdagen en alvast een gelukkig Nieuwjaar.

chef cultuurredactie NRC