ANWB: 20 procent meer files in 2018

Het aantal files is dit jaar met 20 procent gestegen in vergelijking met 2017. Dat blijkt uit jaarcijfers van de dienst verkeersinformatie van de ANWB.

De wegen in de regio’s Rotterdam en Den Haag hadden het afgelopen jaar de meeste files. De ochtendspits was het zwaarst op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. In de avond vormde de A27 tussen Utrecht en Breda het grootste knelpunt. Dat was in 2017 ook al zo, maar dit jaar is het aantal filekilometers ook nog met 24 procent gestegen.

De zwaarste spits van het jaar vond plaats op de avond van 1 november. Regen veroorzaakte toen een groot aantal ongelukken, waardoor opstoppingen ontstonden: op het drukste moment van die avond stond op de snel- en provinciale wegen (A- en N-wegen) samen 1.135 kilometer file in Nederland.

Overigens stonden automobilisten in 2018 niet alleen tijdens de spits vast, ook overdag waren er meer files. Verder nam de drukte op de wegen in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg toe. Alleen in het noorden nam het fileprobleem af, in vergelijking met vorig jaar.

Het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) publiceerde eind oktober een rapport over de filedruk in Nederland. Het onafhankelijke onderzoeksinstituut verwacht dat het ook komende jaren nog drukker zal worden op de weg, omdat de capaciteit van het wegennetwerk de economische groei niet kan bijbenen. In 2017 was de filedruk niet zwaarder dan het jaar ervoor.