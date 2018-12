Amsterdamse politie weigert te rijden in nieuwe ME-bus

Het Amsterdamse politiekorps weigert te rijden in de nieuwe bussen voor de Mobiele Eenheid (ME) omdat ze te onveilig zouden zijn. De remmen zouden niet goed functioneren en het dak van de Mercedes-Benz Sprinter zou niet stevig genoeg zijn, schrijft het AD op basis van interne stukken van de politie. Andere politieregio’s rijden wel met de bussen.

Een woordvoerder van de nationale korpsleiding zegt tegen NRC dat alle klachten zijn onderzocht en dat er niks is gevonden. De politie heeft 350 van deze voertuigen gekocht als een flexibeler alternatief voor de blauwe ME-bussen. Het afmonteren van de witte politiebussen werd gedaan door auto- en bussenbouwer VDL Groep in Venlo. De totale investering kostte 40 miljoen euro.

‘Verbod om verder te rijden’

De eerste 45 ME-bussen werden eind 2016 geleverd aan de verschillende politieregio’s. Binnen een jaar kwamen er klachten binnen over problemen bij de vergrendeling van een raamrooster en scharnieren van een zijportier. Deze aanpassingen kostten in totaal 90.000 euro.

In april 2018 kreeg de korpsleiding een lijst van elf klachten binnen van het Amsterdamse politiekorps. Bij een weegtest bleek de bus met negen volledig bepakte ME’ers achterin te zwaar te zijn. De maximale druk op de vooras werd overschreden. Bij een burgervoertuig zou het leiden tot “een verbod om verder te rijden”, staat volgens het AD in een politierapport. Daarnaast zijn er grote twijfels over gebrekkige remkracht en gaan de zijramen automatisch open wanneer de wagen wordt geschud.

De korpsleiding nam deze klachten serieus, zegt een woordvoerder. Er zijn volgens hem “allerlei externe testen” uitgevoerd, maar deze “grote” gebreken zijn niet vastgesteld. De klacht “over die openstaande zijramen hoor ik nu voor het eerst”. De maximale capaciteit van de bus is volgens de woordvoerder van de korpsleiding acht ME’ers. Dan zou de bus niet te zwaar beladen zijn.

Het Amsterdamse politiekorps beraadt zich nog op een reactie.