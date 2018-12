Afwezige sterren maakten ruimte voor fris popgeluid

The Ex

De meeste supersterren leken een jaartje vrij te hebben. De vloer was daarom vrij voor nieuwe sterren met een fris geluid. De namen waar het in 2018 om draaide: Janelle, Kacey, Mitski, Kali, Christine, Rosalía, Robyn, Ariana en Cardi. Jonge vrouwen die dit jaar de overwegend mannelijke muziekwereld het nakijken gaven, ook op artistieke kwaliteit.

Vrouwen domineren de ‘Lijst der Lijsten’, de jaarlijkse analyse van de eindejaarslijsten van 78 Nederlandse en internationale muziekmagazines en critici. Janelle Monáe voert de lijst aan: ze heeft met haar weelderige derde popfunkalbum Dirty Computer de onbetwiste plaat van het jaar gemaakt. Ze wordt gevolgd door de zoetgevooisde country van de Texaanse Kacey Musgraves, en de persoonlijke songs over liefde en eenzaamheid van de Japans-Amerikaanse zangeres Mitski.

Een heel nieuw geluid inzetten werd ook beloond; zie de twee acts op 4 en 5 die zichzelf opnieuw uitvonden, Low en Arctic Monkeys. Dat geldt zeker ook voor de Catalaanse flamenco-vernieuwer Rosalía op 8, die met haar tweede album El Mal Querer op spectaculaire wijze een heel genre wakker kust.

Hoogst genoteerde Nederlandse act is de veertigjarige punkband The Ex, die met 27 Passports op 28 staat, nog voor Eut (43) en Wende (44). The Ex heeft meteen het hoogst genoteerde album dat niet op Spotify staat – hoe punk is dat.

Albums van Hollandse streamingkanonnen als Josylvio (nergens genoemd) of Ronnie Flex (121) maakten weinig tot geen indruk op de critici. Over Kanye West werd veel gesproken, maar zijn album Ye komt er niet aan te pas. Zijn samenwerkingen met Kid Cudi (Kids See Ghosts, 52) en vooral Pusha T (Daytona, 9) krijgen wel mooie cijfers. Maar Drake, wereldwijd ook dit jaar de meest gestreamde artiest, haalde de lijst niet. En ook Beyoncé hangt met echtgenoot Jay Z als ‘The Carters’ ergens onderaan. En je zou bijna vergeten dat er dit jaar albums uitkwamen van arenavullende acts als Paul McCartney, Snow Patrol, Eminem, Editors en Muse.

Vaste gast van de Lijst der Lijsten is er stiekem toch een beetje bij: Kendrick Lamar, de nummer 1 van 2015 en 2017 en 26 van 2016, maakte geen eigen album, maar werd met de door hem samengestelde soundtrack van de film Black Panther toch vijf keer genoemd, goed voor plek 67.