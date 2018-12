‘We Gaan Ze Halen’ zonder asielzoekers terug naar Nederland

De actiegroep We Gaan Ze Halen is woensdag zonder asielzoekers vertrokken uit Griekenland en rijdt terug naar Nederland. Organisator Rikko Voorberg leverde maandag een brief af bij het Griekse parlement met het verzoek om vluchtelingen voor te dragen die al in de asielprocedure zitten, maar op Tweede Kerstdag was er nog geen reactie van premier Alexis Tsipras.

Met een oude stadsbus en zo’n 25 auto’s vertrok de actiegroep vrijdag uit Utrecht. In totaal wilde We Gaan Ze Halen 150 asielzoekers mee terug nemen uit Griekenland, met instemming van Griekse autoriteiten. Dat is dus niet gebeurd. Overigens begaf de bus het al in Duitsland, maar de groep zei genoeg geld hebben om desnoods te betalen voor vliegtickets.

“Niet het wonder waar we op hoopten, maar we hebben relocatie en de situatie in vluchtelingenkampen wel weer op de kaart gezet”, zegt Voorberg in een reactie. Volgens We Gaan Ze Halen heeft Den Haag zich niet aan de Europese afspraken gehouden en moet Nederland meer asielzoekers opnemen.

Het initiatief leidde onder meer tot een scherpe reactie van Harbers, die zei dat de actie neerkwam op mensensmokkel. We Gaan Ze Halen zegt zelf nooit het plan gehad te hebben om mensen illegaal mee over de grens te nemen. Voor de actie haalde de actiegroep meer dan 54.000 euro binnen.