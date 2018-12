Wall Street beperkt verlies in hypernerveuze handel

De aandelenkoersen op Wall Street zijn woensdagavond hersteld van een forse val op maandagavond. De Amerikaanse S&P-index steeg met bijna 5 procent, nadat maandagavond nog een verlies van 2,7 procent werd gemaakt. Die koersval beheerste gedurende de kerstdagen de Aziatische beurzen.

Dinsdag kelderde de Japanse Nikkei-index nog met bijna 5 procent. In Tokio moest de Amerikaanse koersval van vrijdag én maandag in één keer worden verwerkt omdat de Japanse beurs toen gesloten was. Ook elders in Azië deden de beurzen het slecht.

Woensdag liet Wall Street na een aarzelend begin een flinke opleving zien. Desondanks wordt de komende dagen een slecht beursjaar afgesloten. Na records gedurende de zomer vond sinds begin oktober een hardnekkige serie van dalingen plaats over een lange termijn. De Amerikaanse beurs kwam er door in een zogenoemde bear market, die plaatsvindt als de koersen meer dan 20 procent zijn gedaald ten opzichte van hun meest recente hoogtepunt.

Tokio en de beurs van Shanghai noteren al ruim 20 procent onder hun meest recente hoogtepunt. In Europa is dat nog niet zo. De AEX, maar ook de brede Eurostoxx 50 staan 17 procent lager dan hun pieken van dit jaar.

Slechtste december sinds 1931

Een onverwacht groot herstel in de resterende dagen van dit jaar daargelaten, is Wall Street volgens analisten nog steeds op weg naar de slechtste decembermaand sinds 1931. Per woensdagavond stonden de S&P-index en de Dow Jones-index op een verlies van bijna 10 procent voor heel 2018. De AEX-index verloor in 2018 tot dusver 12,2 procent, de Eurostoxx 50 en de Nikkei-index beide 15,1 procent en de beursindex van Shanghai 25,5 procent.

Een groot aantal onzekerheden, over onder meer de handelsoorlog tussen de VS en China, Brexit en de vooruitzichten voor de economie spelen de Amerikaanse en Europese beurzen parten. De koersen kregen vorige week een nieuwe klap toen de Amerikaanse president Trump de beslissing van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, om de rente op te schroeven openlijk bekritiseerde. Ook zou Trump binnenskamers hebben gesproken over de vraag of hij Fed-voorzitter Jay Powell kon ontslaan.

Een belronde van minister van Financiën Mnuchin naar de voorzitters van de zes grootste banken op zondag, waarin hij werd gerustgesteld over hun financiële weerbaarheid, had een averechts effect. In plaats dat dit bericht beleggers kalmeerde, maakte het hen alleen maar ongeruster.