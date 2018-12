Syrië en Israël beschuldigen elkaar van afvuren raketten

Syrische staatsmedia melden dat er boven de hoofdstad Damascus een aantal raketten zijn onderschept die zijn afgevuurd vanuit Israëlische straaljagers. Raketten die niet werden onderschept zouden munitiedepots hebben geraakt en drie soldaten zouden gewond zijn geraakt. Dat meldt persbureau Reuters.

Het Israëlische leger heeft niet op de beschuldigingen gereageerd. Wel bracht het naar buiten een luchtdoelraket te hebben onderschept die werd afgevuurd vanuit Syrië, zonder daar verder over in detail te treden. Voor zover bekend zijn er geen beschadingen of slachtoffers aan Israëlische zijde.

Volgens de Syrische staatsmedia zouden de raketten gericht op Syrië afgevuurd zijn vanaf het luchtruim boven Libanon. Op het Libanese National News Agency is gesproken over Israëlische straaljagers, die gevechtsoefeningen zouden uitvoeren boven zuidelijk Libanees grondgebied, meldt persbureau Reuters. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten waren de in Syrië getroffen munititiedepots van Iran en Hezbollah.

De Israëlische regering laat het meestal in het midden of een raketaanval ook daadwerkelijk door Israël werd uitgevoerd. Een uitzondering was mei van dit jaar, toen Israël verantwoordelijkheid op zich nam voor het bombarderen van tientallen Iraanse doelen in Syrië.

Terugtrekken troepen VS

Afgelopen week kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat de Verenigde Staten alle troepen uit Syrië zullen terugtrekken, omdat de strijd tegen terreurorganisatie IS gewonnen is. De VS hebben ongeveer tweeduizend troepen in Syrië.

In reactie op de aankondiging van de terugtrekking gaf premier Netanyahu aan dat Israël zal blijven optreden tegen pogingen van Iran om een militaire aanwezigheid in Syrië te ontwikkelen.

“Het besluit om de 2.000 Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië zal aan ons consistente beleid niets veranderen.”

De Israëlische regering is demissionair, nadat premier Netanyahu maandag aangaf dat er vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven, die in april zullen plaatsvinden.