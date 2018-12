Presidentsverkiezingen Congo in drie steden uitgesteld

De presidentsverkiezingen in de Congo gaan aanstaande zondag door, maar niet overal. De steden Beni en Butembo in het oosten, en het westelijk gelegen Yumbi stemmen pas in maart volgend jaar. Dat heeft de kiescommissie van het Centraal-Afrikaanse land woensdag aangekondigd.

In de steden Beni en Butembo kampt men sinds augustus van dit jaar met de gevolgen van een ebola-uitbraak, terwijl in en om Yumbi vorige week meer dan honderd doden vielen bij etnisch geweld. De drie steden gaan in maart volgend jaar wel stemmen, maar zijn dan te laat om invloed uit te oefenen op de uitslag van de verkiezingen. Die wordt op 15 januari volgend jaar verwacht, waarna de nieuwe president van het land drie dagen later zal worden beëidigd.

Uitstel

De verkiezingen van zondag worden in binnen- en buitenland nauwlettend gevolgd. Huidig president Joseph Kabila, sinds 2001 aan de macht, is niet verkiesbaar voor een derde termijn. Hij stelde de verkiezingen twee jaar lang uit. Dat deed hij naar eigen zeggen vawege “onrusten in het land”, volgens de oppositie was dat omdat hij de macht over het grootste land ten zuiden van de Sahara niet op wil geven. De verkiezingen waren in eerste instantie gepland voor afgelopen zondag. Na een brand waarbij de nodige stemmachines sneuvelden werden ze verschoven naar zondag.

Namens Kabila’s PPRD is minister van Binnenlandse Zaken Emmanuel Ramazani Shadary nu kandidaat voor het presidentschap. Die weet zich gesteund door de staatskas en een omvangrijk campagneteam, maar is net als Kabila niet populair bij kiezers.

Ramazani neemt het zondag op tegen oppositieleider Felix Tshisekedi, wiens vader net als die van Kabila president van Congo is geweest, en tegen de meer gematigde kandidaat Martin Fayulu.