Presidentsverkiezingen Afghanistan uitgesteld

De presidentsverkiezingen in Afghanistan worden met twee of drie maanden uitgesteld. Dat heeft de kiescommissie van het land woensdag bekendgemaakt, meldt persbureau AP. De verkiezingen hadden op 20 april volgend jaar gehouden moeten worden. Een nieuwe datum is er nog niet.

Woordvoerder Aziz Ibrahimi van kiesraad IEC zegt dat er meer tijd nodig is om stembureaupersoneel te trainen in het gebruik van de software waarmee fraude moet worden voorkomen. De IEC is maar voor zestig tot zeventig procent in staat nu een presidentsverkiezing te organiseren, zegt hij. De commissie wil een herhaling van de problemen die zich in oktober voordeden voorkomen.

Afghanistan is inmiddels het strijdtoneel van zowel het Afghaanse regeringsleger, de Talibaan als IS. Al-Qaeda is nog niet weg en er komen meer NAVO-troepen. Burgers zitten klem tussen de strijdende partijen.

Bij de eerste parlementsverkiezingen in acht jaar, twee maanden geleden gehouden, werden alle stemmen die in de hoofdstad Kabul waren uitgebracht ongeldig verklaard. De verkiezingen waren slecht georganiseerd, er zou zijn gefraudeerd en vijf leden van het secretariaat van IEC kregen boetes vanwege “wanbeleid”.

Bij die verkiezingen vielen zeker vijftien doden door meerdere aanslagen bij stembureaus, waarschijnlijk gepleegd door de Talibaan.

Volgens de Engelstalige Afghaanse zender ToloNews hadden zich tot dusver 22 kandidaten gemeld om het op te nemen tegen de huidige president, Ashraf Ghani.