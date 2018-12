Marokko arresteert nog 10 verdachten voor moord op toeristen

De Marokkaanse autoriteiten hebben de afgelopen twee dagen nog eens tien verdachten gearresteerd in verband met de moord op twee Scandinavische toeristen. In totaal zijn nu negentien mensen opgepakt. Dat heeft een vertegenwoordiger van de Marokkaanse inlichtingendiensten, Boubker Sadik, woensdag bekendgemaakt, aldus persbureau AP.

De tien mannen die recent zijn opgepakt, hebben volgens de autoriteiten banden met de vier mannen die zijn opgepakt voor de moord. Vorige week werden de lichamen van een 24-jarige Deense vrouw en een 28-jarige Noorse aangetroffen in het Atlasgebergte. De Marokkaanse politie ging in eerste instantie uit van seksuele motieven.

Na een dagenlange klopjacht werd uiteindelijk een viertal mannen opgepakt dat zich in een video loyaal hadden verklaard aan terreurgroepering Islamitische Staat (IS). De Marokkaanse autoriteiten vermoedden in eerste instantie dat de aanval een terroristisch oogmerk had, maar trokken dat later weer in. Volgens hen opereerden de mannen niet namens een leider of organisatie.

Messteken

De twee toeristen werden in hun tent om het leven gebracht met messteken. Hun kelen waren doorgesneden. De vrouwen, die tijdens een vakantie waren gaan backpacken, hadden hun tent opgezet in de buurt van het dorp Imlil, een populaire wandelbestemming. De moord op het tweetal maakte veel los in Marokko, maar ook in Noorwegen en Denemarken. Honderden Marokkanen legden kort na de moord bloemen neer bij de Noorse en Deense ambassades in Rabat.

In Europa en de Verenigde Staten komt het vaak voor dat aanslagen door zelfverklaarde IS-sympathisanten niet worden uitgevoerd in opdracht van de terreurgroep. De laatste grote terreurdaad in Marokko vond in 2011 plaats in Marrakesh, daar kwamen zeventien mensen om het leven.