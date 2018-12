Jonge verdachten aangehouden na dodelijke steekpartij in Vlissingen

In de Zeeuwse stad Vlissingen is in de nacht van dinsdag op woensdag een man neergestoken. Hij is overleden aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen op straat in de Kasteelstraat. Omdat zijn familie nog niet op de hoogte is gesteld, doet de politie geen mededelingen over zijn identiteit. In een woning in die Kasteelstraat zijn twee verdachten aangehouden: een man van 17 jaar, en een vrouw van 22 jaar.

De politie verricht woensdagochtend nog sporenonderzoek, zowel op straat als in de woning waar de twee verdachten zijn aangehouden.