Japan zal commerciële walvisvaart hervatten

In 2019 zal Japan zich terugtrekken uit de International Whaling Commission (IWC), waarmee de commerciële walvisvaart na tientallen jaren weer hervat kan worden. Volgens de regering zal er vanaf juli weer op walvissen gejaagd worden, binnen de nationale wateren van Japan.

Lees ook: Storm van kritiek voor Japanse oorlogsjournalist na ‘hel’ Syrië.

De International Whaling Commission werd opgericht in 1946 door vijftien landen met een walvisvloot, waaronder Nederland. In 1986 stelde de IWC een tijdelijk verbod in op het vangen van walvissen, dat nog altijd van kracht is. Het verbod werd ingesteld omdat de walvispopulatie te snel achteruit liep.

Na dit verbod maakte Japan nog wel gebruik van de mogelijkheid om walvissen te vangen voor wetenschappelijke doeleinden. Walvisvlees kwam daardoor nog steeds in de schappen van winkels terecht. De wetenschappelijke vangst werd Japan in 2014 verboden door het Internationaal Gerechtshof nadat dit door Australië was voorgelegd, maar in 2016 voeren de schepen weer uit en werden weer honderden walvissen gevangen door Japan.

Geen ruimte voor afspraken binnen ICW

Japan had al eerder aangegeven commerciële walvisvaart te willen hervatten. Volgens de Japanse kabinetschef Yoshihide Suga was het niet mogelijk om binnen de walvisvaartcommissie ICW afspraken te maken met staten die verschillend dachten over walvisvaart.

Lees ook: Keizer Japan pleit subtiel voor pacifisme.