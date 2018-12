‘Israël keurt bouw ruim 1.000 woningen Westelijke Jordaanoever goed’

Een onderbestuur van het Israëlische ministerie van Defensie zou de bouw van ruim 1.000 nieuwe huizen op Westelijke Jordaanoever dinsdag en woensdag hebben goedgekeurd. Dat melden Israëlische media woensdag.

Van hoeveel woningen de bouw definitief is goedgekeurd, is onduidelijk. Volgens Haaretz gaat het om 1.450 huizen. The Times of Israel schrijft dat er de afgelopen twee dagen groen licht is gegeven voor in totaal 2.200 woningen. Het zou gaan om nieuwe huizenblokken in al bestaande Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. In 2016 werd in de VN-Veiligheidsraad een resolutie aangenomen waarin de nederzettingen werden veroordeeld.

In mei dit jaar maakte Israël de plannen voor de bouw van ongeveer 2.500 nieuwe woningen in de nederzettingen bekend. De huizen zouden onder meer in verstedelijkte plaatsen zoals Givat Ze’ev moeten komen. Ook Ofra is in de bouwplannen opgenomen. Eerder deze maand vond daar nog een aanslag plaats, waarop premier Benjamin Netanyahu direct aankondigde de nederzetting te willen uitbreiden. In augustus werden de bouwplannen voor 382 van die bijna tweeduizend woningen al goedgekeurd, zo meldde de Israëlische vredesorganisatie Peace Now destijds.

W/ most of the world off for Christmas, the @Israel_MOD body that approves settlement construction scheduled its quarterly session for today & tomorrow and will be advancing dozens of plans throughout the West Bank. Here is where those projects are located https://t.co/6Icw3Gla4e pic.twitter.com/4uFL9nJ1Es — Jacob Magid (@JacobMagid) December 25, 2018

‘Struikelblok’

Volgens The Times of Israel is in enkele zittingen tijdens Kerst besloten om tot de bouw over te gaan. Die timing is niet toevallig, zo schrijft de krant: een groot deel van de internationale gemeenschap die dan de feestdagen viert, beschouwt de Israëlische nederzettingen als illegaal. De nederzettingen worden internationaal gezien als struikelblok in het vredesproces tussen Israël en Palestina.

Bovendien riep de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken kort na de aankondiging van de bouw het Internationaal Strafhof op een onderzoek naar Palestijnse mensenrechtenschendingen te beginnen. Israël is niet aangesloten bij het Strafhof.