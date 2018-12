Bij een explosie in een laboratorium in de Chinese hoofdstad Beijing zijn woensdag drie studenten om het leven gekomen. Dat heeft de Chinese brandweer bekendgemaakt, meldt persbureau AFP.

De ontploffing had rond 09.30 uur lokale tijd plaats in een lab van de Jiaotong Universiteit. Studenten milieutechnologie voerden een waterzuiveringsexperiment uit, waarbij een explosie ontstond. Hierna brak een brand uit, die volgens de brandweer om 10.20 uur onder controle was.