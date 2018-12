Belgische staat moet kinderen van IS-strijders terughalen

De Belgische staat moet er alles aan doen om zes kinderen van strijders van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) terug te halen uit een opvangkamp in Noord-Syrië. Dat heeft de rechtbank in Brussel woensdag besloten, melden Belgische media. Ook de twee daar aanwezige Belgische moeders van de ‘kalifaatkinderen’ moeten naar België worden overgebracht.

De kinderen zijn tussen de nul en zes jaar oud. Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) reisden vijf jaar geleden samen hun echtgenoten achterna naar Syrië. Hun mannen, die aan de zijde van IS streden, sneuvelden in 2014 op het slagveld. Hierna keerden de inmiddels zwangere vrouwen terug naar België om te bevallen. Zij reisden later opnieuw uit naar Syrië, waar zij hertrouwden met andere IS-strijders.

Vijf jaar cel

De vrouwen gaven eerder dit jaar aan dat ze terug wilden naar België, ondanks het feit dat zij dat bij verstek zijn veroordeeld tot vijf jaar cel wegens terroristische activiteiten. Zij verblijven nu in een Koerdisch opvangkamp. De Belgen klaagden er eerder tegenover VRT over dat ze een tekort hadden aan water, voedsel en medicijnen. Een van de kinderen is ziek en komt mogelijk te overlijden als het in het kamp blijft.

De rechter oordeelde woensdag dat de vrouwen en hun kinderen in een “noodsituatie” zitten en dat de Belgische staat er alles aan moet doen hen naar België te halen. Zowel de moeders als hun kroost hebben het recht te worden gerepatrieerd, omdat kinder- en mensenrechtenwetgeving gebieden dat minderjarige kinderen niet van hun ouders mogen worden gescheiden.

De maximale inspanning die de rechter van Brussel eist staat niet gelijk aan een verplichte repatriëring, omdat België geen bevoegdheid heeft in Syrië. Wel moet de staat diplomatiek personeel inschakelen, contacten leggen met de lokale autoriteiten, reis- en identiteitsdocumenten verstrekken aan de moeders en hun eventuele reis beveiligen.

Geen hulp bij terugkeer

Tot nu hanteerde België het beleid dat Syriëgangers of hun kinderen niet actief worden teruggehaald. De angst is dat zij nog steeds geïndoctrineerd zijn door het gedachtegoed van IS en dat zij in Europa mogelijk aanslagen zullen plegen. De Nederlandse regering weigert ook vrouwen en kinderen van jihadisten terug te halen uit Syrië en Irak.

De staat kan nog tegen de uitspraak in beroep. Als de staat binnen veertig dagen niets onderneemt, moet zij een dwangsom betalen van 5.000 euro per dag per kind tot maximaal 1 miljoen euro.