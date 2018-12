Als tiener ontvoerde Argentijnse vrouw na ruim dertig jaar bevrijd

Een Argentijnse vrouw die in de jaren tachtig als tiener werd ontvoerd door mensenhandelaars is na 32 jaar bevrijd. In een gezamenlijke actie van de Argentijnse en Boliviaanse politie werd de nu 45-jarige vrouw samen met haar 9-jarige zoon eerder deze maand uit het huis gehaald waar ze werd vastgehouden. Zij is inmiddels herenigd met haar familie, melden Argentijnse media dinsdag.

De verblijfplaats van de vrouw was onbekend, tot de politie eerder dit jaar een tip ontving dat ze gevangen gehouden werd in Bermejo, in het zuiden van Bolivia. Na lang speurwerk werd de woning gevonden waar zij verbleef. De namen van de vrouw en haar kind zijn niet bekendgemaakt. Ook over wie er verantwoordelijk was voor de ontvoering wordt met geen woord gerept.

De bevrijding vond begin december plaats, maar werd dinsdag pas door de Argentijnse politie gemeld. De vrouw en haar kind zijn erna naar haar familie in het Argentijnse Mar del Plata gegaan.