Zeker vijf doden bij zelfmoordaanslag Libië

Drie zelfmoordterroristen hebben dinsdag het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Libische hoofdstad Tripoli aangevallen. Dat meldt persbureau Reuters. Twee van hen wisten naar binnen te komen en bliezen zich daar op. De derde aanvaller werd doodgeschoten door een beveiliger. Bij de aanval vielen, naast de drie terroristen, zeker twee doden. Minstens 21 mensen raakten gewond.

Overigens meldt persbureau AP, op basis van anonieme bronnen binnen het ministerie, dat het zou gaan om slechts twee aanvallers en dat er daarnaast drie doden zijn gevallen. Onder die slachtoffers zou volgens AP ook militieleider Abdul-Rahman Mazoughi van de zogenaamde Revolutionaire Brigade zijn. De aanslag is nog niet opgeëist, maar is vermoedelijk het werk van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

De aanslagplegers begonnen hun aanval met een autobom en opende daarna het vuur op het ministerie, waarna twee van de drie aanvallers het gebouw binnen wisten te komen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou als doelwit zijn gekozen omdat het een “symbool van soevereiniteit” is, aldus de Libische minister van Buitenlandse Zaken Taher Siala.

Derde aanslag op overheidsinstelling in Tripoli dit jaar

De minister zei op een persconferentie na de aanslag dat de chaotische veiligheidssituatie in Libië veel ruimte en mogelijkheden biedt aan IS en andere terreurorganisaties. Sinds de dood van de vroegere leider van het land, Moammar Gaddafi, in 2011 kampt Libië met grote politieke instabiliteit. Er wordt gevochten tussen verschillende milities onderling en tussen die milities en de officiële regering, die maar weinig slagkracht heeft.

Volgens newswebsite Libya Observer is de aanslag op het ministerie van Buitenlandse Zaken al de derde aanval op een staatsinstelling in Tripoli dit jaar. In mei werd de nationale kiescommissie getroffen door een zelfmoordaanslag. Vier maanden later vielen aan IS gelieerde gewapende mannen de Nationale Olie Coöperatie (NOC) aan.