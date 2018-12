Zeker 27 doden bij ernstig verkeersongeluk Congo

In Congo zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeluk. Ook raakten zeventien mensen gewond, onder wie zes ernstig. Dat meldt persbureau AP op basis van een verklaring van het ministerie van Gezondheidszorg.

Een bus en een vrachtauto botsten op elkaar bij het stadje Kisantu, zo’n tweehonderd kilometer ten westen van de hoofdstad Kinshasa. Volgens het ministerie reden de voertuigen veel te hard. De belangrijkste weg van Kinshasa naar de havenstad Matadi loopt door Kisantu.

In hetzelfde gebied kwamen in oktober al zeker vijftig mensen om het leven nadat een tankwagen in botsing kwam met een bus waarna een grote ontploffing volgde. Omdat mensen na het ongeluk waren toegesneld om de lekkende benzine op te vangen, liepen nog eens honderd mensen lichte tot ernstige verwondingen op.

In Congo vinden vaker ernstige verkeersongelukken plaats. De kwaliteit van de wegen is slecht, onder meer door jarenlange oorlogen. In 2010 kwamen 230 mensen om het leven toen een tankauto op zijn kant belandde en explodeerde.

Afgelopen zondag zouden er verkiezingen in het land plaatsvinden maar deze werden voor onbepaalde tijd uitgesteld. Tijdens een brand in een opslagruimte in Kinshasa zijn twee weken geleden zo’n 80 procent van de stemcomputers vernietigd. De politie onderzoekt nog wat de brand heeft veroorzaakt.