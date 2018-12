Vijf doden en 21 gewonden bij buskaping China

Zeker vijf mensen zijn dinsdag in de Chinese stad Longyan om het leven gekomen bij een buskaping. De chauffeur moest onder bedreiging van een mes het stuur afstaan. De aanslagpleger reed vervolgens in op voetgangers die op de stoep liepen. Volgens persbureau Reuters raakten 21 anderen gewond.

De politie laat in een verklaring weten de verdachte te hebben opgepakt en een onderzoek te zijn gestart. Meer details werden niet vrijgegeven. Het motief van de dader of zijn identiteit zijn nog niet bekendgemaakt.

Volgens Reuters is op verschillende filmpjes te zien hoe de man door de politie naar de grond wordt gehaald en wordt opgepakt. Het persbureau benadrukt dat de filmpjes nog niet zijn geverifieerd.

Aanslagen

In China werden de laatste jaren meer aanslagen gepleegd. De motieven liepen uiteen van onvrede over het beleid van de Chinese regering tot aanslagplegers met psychische problemen. Ook houdt de Chinese regering de Oeigoeren, een islamitische minderheid in China, verantwoordelijk voor meerdere aanslagen.

Correspondent Steven Derix in gesprek met Oeigoeren en Kazachen: ‘China zegt: wij zijn met 1,5 miljard. Jullie moeten ons gehoorzamen.’

De Oeigoeren, die voornamelijk in de zuidwestelijke provincie Xinjiang wonen, worden al decennialang onderdrukt door de regering in Beijing - die voor de etnische Han-Chinezen opkomt. De bloedigste jaren waren 2013 en 2014, toen kwamen 629 Oeigoeren en 86 Han-Chinezen om het leven.

In november reed een automobilist in op een groep kinderen in de stad Huludao. Vijf jonge kinderen kwamen om het leven en negentien mensen raakten gewond. In september reed een man met een SUV in op een groep mensen in de stad Hengyang. Hierbij kwamen elf mensen om het leven en raakten 44 mensen gewond. De dader zou “wraak op de maatschappij” willen nemen, liet de politie destijds weten.