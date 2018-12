Paus roept op tot vrede in Syrië en Jemen

Paus Franciscus heeft in zijn kersttoespraak dit jaar opgeroepen tot vrede en broederschap tussen mensen van alle geloven geloven, afkomsten en ideeën. “God is een goede vader, en wij zijn allen broeders en zusters.”

Zonder broederschap zouden “zelfs onze beste plannen en projecten het risico kunnen lopen om zielloos en leeg te zijn”, aldus de paus. De verschillen tussen mensen noemde Franciscus geen reden tot angst, maar juist een verrijking. “Onze verschillen zijn geen nadeel of gevaar, ze zijn een bron van rijkdom”

Oproep aan internationale gemeenschap

Voordat de paus het traditionele “Urbi et Orbi” (voor de stad en voor de wereld) uitsprak, riep hij de internationale gemeenschap op om zich in te zetten voor een politieke oplossing van de conflicten in het Midden-Oosten, “zodat de Syriërs (…) weer in vrede kunnen leven in hun eigen land.” Ook zei hij dat een internationaal gedragen vredesakkoord in Jemen de broodnodige opluchting zou bieden voor de Jemenieten, vooral voor de kinderen “die zijn uitgeput door oorlog en honger.”

Ook kwamen het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen, en net als vorig jaar de vredesbesprekingen op het Koreaanse schiereiland aan bod.

Duizenden toeristen, bedevaartgangers en gelovigen waren op het plein voor de Sint Pietersbasiliek bijeen om het “Urbi et Orbi” te horen.

Tijdens de kerstnachtmis in de Sint Pieter riep de paus maandagavond al op tot minder materialisme.