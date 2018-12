Paus bekritiseert hebzucht en materialisme tijdens nachtmis

Tijdens de nachtmis in de Sint-Pieterkathedraal in Vaticaan-Stad heeft paus Franciscus opgeroepen om de toenemende ongelijkheid in de wereld tegen te gaan en minderbedeelden te helpen.

De paus, die erom bekend staat met regelmaat op te komen voor de armen, riep mensen op zich minder te laten verleiden door materialistische zaken en hun leven eenvoudiger te leven. De 82-jarige Franciscus vroeg de ongeveer 10,000 aanwezigen in de basiliek zich meer te focussen op delen en geven in plaats van nemen en consumeren.

Hij zei dat mensen zich moeten afvragen of ze bepaalde materiële objecten echt nodig hebben, en benadrukte daarbij dat er mensen zijn die geen geld hebben om brood te kopen, terwijl anderen aanschuiven bij luxe diners.

Morgen zal de paus op het Sint-Pieterplein het beroemde “Urbi et Orbi” uitspreken tijdens de jaarlijkse kersttoespraak op Eerste Kerstdag.