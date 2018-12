Oppositie Bangladesh: meer dan 10.500 activisten gearresteerd

Oppositiepartijen in Bangladesh claimen dat ruim 10.500 van hun aanhangers zijn opgepakt de afgelopen weken. Dat meldt persbureau AFP. Met de arrestaties zou de politie een “klimaat van angst” willen creëren in aanloop naar de verkiezingen van aankomende zondag. Bij die verkiezingen probeert de regering van premier Sheikh Hasina genoeg stemmen te winnen voor een vierde regeringstermijn.

De grootste oppositiepartij, de Bangladesh Nationalistische Partij (BNP) zegt dat 7.021 van haar activisten zijn opgepakt de afgelopen weken. De leider van de partij, Khaleda Zia, zit al enige tijd een gevangenisstraf uit wegens een veroordeling voor corruptie. Die veroordeling was volgens haar aanhangers politiek gemotiveerd.

BNPs islamitische politieke bondgenoot, Jamaat-e-Islami, stelt dat zeker 3.500 van zijn aanhangers zijn opgepakt sinds 8 november, toen de verkiezingen werden aangekondigd en de campagne begon.

Politie: geen onnodige arrestaties

De twee oppositiepartijen kwamen dinsdag met de cijfers naar buiten, nadat de Verenigde Staten er bij premier Hasina’s regering op aan hadden gedrongen meer te doen om ervoor te zorgen dat de verkiezingen komende zondag vrij en eerlijk zullen verlopen.

Een woordvoerder van de politie wil de cijfers niet bevestigen tegen AFP. Wel zei hij dat zijn agenten geen “onnodige arrestaties” verrichten en dat er altijd een officieel opsporingsbevel aan de arrestaties vooraf gaat. Een woordvoerder van BNP zegt echter dat de aanklachten tegen de gearresteerde politieke activisten “fictief” zijn. De arrestaties zouden puur als doel hebben de verkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van Hasina’s regering.

Premier Hasina en oppositieleider Zia zijn al sinds de introductie van de democratie in Bangladesh in 1991 felle politieke tegenstanders. Ze wisselden elkaar lang af in het centrum van de macht, maar sinds 2009 is Hasina onafgebroken premier van het land met circa 165 miljoen inwoners. Zia’s gevangenisstraf verhinderde haar zich deze verkiezingen verkiesbaar te stellen.

