Opnieuw jonge migrant overleden in hechtenis Amerikaanse grenspolitie

Opnieuw is er een jonge migrant overleden die in hechtenis was van de Amerikaanse grenspolitie. Het gaat om een 8-jarig jongetje uit Guatemala dat vermoedelijk aan de gevolgen van griep en koorts is overleden, meldt persbureau AP op basis van de grenspolitie. Eerder deze maand stierf een 7-jarig Guatemalteeks meisje in hechtenis, vermoedelijk aan uitputting en uitdroging.

Het jongetje werd maandag al met koorts opgenomen in een ziekenhuis in Alamogordo, een stad in de Amerikaanse staat New Mexico. Hier kreeg hij medicatie, waarna hij werd ontslagen uit het hospitaal. Enkele uren later moest hij echter opnieuw opgenomen worden, hij was misselijk en moest overgeven. Kort na middernacht (lokale tijd) overleed hij.

De officiële doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. De grenspolitie heeft niet bekendgemaakt sinds wanneer het jongetje in hechtenis verbleef.

In beeld: De kinderen van de migrantenkaravaan

Opvangcentra overbelast

De opvangcentra bij de Amerikaanse grens met Mexico zijn overbelast sinds de grenspolitie harder optreedt tegen ongedocumenteerde migranten, voornamelijk afkomstig uit Midden-Amerika. Dit jaar heeft het aantal arrestaties in het grensgebied een recordhoogte bereikt - alleen al vorige maand werden ruim 51 duizend arrestaties verricht in het gebied.

Een bijkomend probleem is dat de centra decennia geleden zijn gebouwd voor de opvang van soloreizigers. Dit sluit niet aan op de migratiestromen anno 2018, die grotendeels uit gezinnen bestaan. In november reisde bijvoorbeeld bijna de helft van de gearresteerde migranten in familieverband. Veel migranten geven zich vrijwillig over bij de grens, in de hoop op een verblijfsvergunning.