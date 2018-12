Koningin Elizabeth roept op tot begrip en respect in kersttoespraak

“Jezus’ boodschap van vrede op aarde en welwillendheid voor een ieder is nooit uit de tijd. Het kan opgevolgd worden door een ieder. En het is nu harder nodig dan ooit.” Met die woorden sluit de Britse koningin Elizabeth II haar kersttoespraak van 2018 af. De vooraf opgenomen speech is dinsdagmiddag gepubliceerd.

In de vijf minuten durende toespraak bespreekt de koningin enkele evenementen van 2018, het 66ste jaar dat zij op de troon zit. Ze sprak onder meer over het honderdjarige bestaan van de Britse luchtmacht, de 21ste editie van de Gemenebestspelen in Australië en het huwelijk tussen prins Harry en Meghan Markle.

De koningin staat erom bekend afstand te bewaren tot politieke thema’s. Hoewel ze ook dit jaar geen politiek standpunt inneemt, het woord ‘Brexit’ kwam bijvoorbeeld niet over haar lippen, roept ze opvallend genoeg wel op tot meer begrip voor andere mensen. De boodschap lijkt een advies te zijn aan het tot op het bot verdeelde Verenigd Koninkrijk:

“Zelfs als de diepste verschillen bestaan, is het met respect behandelen van een ander altijd een goede eerste stap naar meer begrip.”

Ook koning Willem-Alexander heeft een kersttoespraak gehouden. De koning begint met een vraag: hoe beleeft u deze Kerst?

Prins Philip niet bij kerkdienst

Enkele uren voor de toespraak werd gepubliceerd, heeft de royal family een kerstmis bijgewoond in de St. Mary Magdalene-kerk in Sandringham, waar koningin Elizabeth en prins Philip iedere kerst doorbrengen. Dit jaar was de 97-jarige prins niet aanwezig bij de dienst. Volgens bronnen in de koninklijke familie verkeert hij wel “in zeer goede gezondheid”, meldt persbureau Reuters.

De allereerste koninklijke kersttoespraak werd in 1932 uitgesproken door Elizabeth’s grootvader, koning George V. Deze kwam via de radio tot het volk, zo’n 20 miljoen Britten zouden destijds geluisterd hebben.

Koningin Elizabeth deed haar eerste kersttoespraak in 1952, het jaar van haar aantreden. Vijf jaar later was de koninklijke kerstboodschap voor het eerst ook op de televisie te aanschouwen. Sinds 1959 wordt de toespraak van tevoren opgenomen - naar verluidt heeft de koningin meestal maar één take nodig. Tegenwoordig wordt de speech op verschillende plekken uitgezonden, waaronder op YouTube.

