Koning in kersttoespraak: we moeten oog hebben voor elkaar

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in zijn kersttoespraak opgeroepen om “oog te hebben voor elkaar en het gedeelde belang”. Hij benadrukte het belang van samenwerken. “Deze norm mogen we nooit laten vervagen.”

In zijn zesde kersttoespraak noemde de koning Nederland “een van de beste plekken om te wonen, werken en leven.” Hij zei dat het voor mensen moeilijk is om zich niet machteloos te voelen tegenover “sterke en brute krachten”. Maar, benadrukte hij, “we zijn minder machteloos dan we denken.” Hij roemde lokale initiatieven waarin mensen de handen ineenslaan, zoals in de provincie Groningen, waar vijf dorpen de krachten bundelen. “Kleinschalig’, denken sommigen misschien. Maar ik denk: ‘groots’!”

Samenwerken is volgens de koning de “rode draad die door onze geschiedenis loopt.” Nederland kenmerkt zich door “actieve burgers die het ondanks alle verschillen samen willen bolwerken. [...] Dat is wat ons sterk maakt”. Hij sloot af met een boodschap van hoop. “Een mooie toekomst is mogelijk. Mits we het geloof in onszelf en in elkaar vasthouden!”

Verdriet

Ook leek hij stil te staan bij het overlijden van de jongste zus van koningin Máxima, eerder dit jaar. “Zijn het moeilijke dagen omdat u zich eenzaam voelt? Of iemand verschrikkelijk mist? Mijn vrouw en ik weten wat u doormaakt.” Zelf verloor Willem-Alexander in 2013 zijn jongere broer Friso.

De jaarlijkse kersttoespraak van het Koninklijk Huis is ieder jaar op Eerste Kerstdag. Vorig jaar gebruikte de koning dit moment om op te roepen tot gemeenschapszin en saamhorigheid.