Gouverneursechtpaar komt om het leven bij helikopterongeluk Mexico

Bij een helikopterongeluk is Martha Erika Alonso, de twee weken geleden beëdigde gouverneur van de Mexicaanse deelstaat Puebla, maandagavond omgekomen. Haar man Rafael Moreno, senator en oud-gouverneur van de deelstaat, was ook aan boord en overleefde de crash niet. Dat meldt persbureau Reuters. Ook de twee piloten en een derde passagier kwamen om het leven.

De helikopter was onderweg naar Mexico-Stad toen het toestel vlak na het opstijgen neerstortte. De minister van Veiligheid liet onmiddellijk tijdens een persconferentie weten dat er geen reden was om aan te nemen dat er opzet in het spel was. Op Twitter uitte president Andres Manuel López Obrador zijn medeleven met de nabestaanden. Hij zegt een onderzoek te openen naar de oorzaak van het ongeluk. “We zullen volledig transparant te werk gaan”, liet hij weten.

Politiek

Het echtpaar vervulde een prominente positie binnen de centrum-rechtse PAN-partij. De 45-jarige Alonso was op 14 december als gouverneur beëdigd voor de deelstaat waar haar man tussen 2011 en 2017 al gouverneur was geweest. Alonso won de gouverneursrace in juli van Manuel Barbosa, de voorkeurskandidaat van president Obrador. Na de verkiezingen beschuldigde de president haar van stemfraude, maar hier werd geen bewijs voor gevonden.

De PAN verloor al eerder twee prominente politici bij luchtvaartongelukken. In 2011 kwam de minister van Binnenlandse Zaken Francisco Blake ook om het leven bij een helikopterongeluk. Vier jaar eerder stierf Juan Camilo Mourino, ook minister Binnenlandse Zaken, bij een ongeluk met een klein vliegtuigje. Hij was nauw betrokken bij de strijd tegen de Mexicaanse drugskartels.