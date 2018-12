Dodental tsunami Indonesië loopt verder op naar 429

Het dodental als gevolg van de tsunami die Indonesië zaterdag trof, is verder opgelopen naar 429. Ook worden nog 128 mensen vermist. Dat heeft persbureau Reuters dinsdag bekendgemaakt op basis van een verklaring van de nationale rampendienst BNBP. Zeker 1.400 mensen zijn gewond geraakt.

Lees ook de reportage van onze correspondent: ‘Waarschuw je mensen, er komt veel water aan!’

Duizenden mensen raakten dakloos nadat de vloedgolf zaterdagavond rond half tien lokale tijd stranden op de eilanden Java en Sumatra overspoelde. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers van de ramp.

Een algehele waarschuwing van het tsunami-alarmsysteem bleef zaterdag uit waardoor mensen overvallen werden door het water. Het is niet precies duidelijk waarom het alarm niet afging. Volgens de autoriteiten kwam dit omdat de vloedgolf niet werd veroorzaakt door een aardbeving maar door een aardverschuiving na een vulkaanuitbarsting. Maar het is ook nog mogelijk dat het systeem niet goed werkte. President Joko Widodo beloofde dat alle alarmsystemen vervangen of gerepareerd worden.

Het regentschap Pandeglang, in de provincie Banten op West-Java, werd het hardst getroffen. Het grootste deel van de dodelijke slachtoffers is hier gevallen.

Indonesië wordt vaker getroffen door aardbevingen en tsunami’s. Het land is gelegen in de zogenoemde de Pacifische Ring van Vuur waar veel en hevige aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen. Eind september werd het eiland Sulawesi getroffen door een reeks aardbevingen waarbij meer dan tweeduizend mensen om het leven zijn gekomen. Kort daarna vielen opnieuw doden bij een aardbeving bij het eiland Java. Eerder in het jaar kwamen ook zeker honderd mensen om het leven bij een aardbeving bij het eiland Lombok.