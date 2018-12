Acteur Kevin Spacey aangeklaagd voor misbruik 18-jarige

Acteur Kevin Spacey is maandag (lokale tijd) aangeklaagd voor het seksueel misbruiken van een 18-jarige jongen. Volgens persbureaus AP en Reuters wordt Spacey aangeklaagd voor een rechtbank in de staat Massachusetts, waar het misbruik zou hebben plaatsgevonden.

De 59-jarige acteur zou de jongen in een bar in Nantucket hebben misbruikt. De zaak kwam eind 2017 aan het rollen dankzij de moeder van het slachtoffer, een tv-journalist. Spacey zou de jongen veel alcohol hebben gegeven en daarna betast. Uit schaamte wilde de 18-jarige aanvankelijk geen aangifte doen.

Cryptische video

Van de advocaat van de Oscarwinnaar bleef het op de dag van de aanklacht stil, maar de acteur zelf liet wel van zich horen. In een opmerkelijke Youtube-video die maandag werd gepost is Spacey weer terug te zien in zijn oude rol als president Frank Underwood in de Netflix-serie House of Cards.

In het monoloog van drie minuten - dubbelzinnig getiteld: Let me be Frank (Laat me Frank zijn / laat me duidelijk zijn) lijkt Spacey een terugkeer in de serie aan te kondigen, inclusief onheilspellend muziekje aan het einde. Hij gaat niet in op de aanklacht.

Het is niet voor het eerst dat Spacey in verband wordt gebracht met seksueel misbruik. In 2017 onthulde acteur Anthony Rapp dat hij als 14-jarige jongen in 1986 door Spacey onzedelijk zou zijn benaderd.

De reactie van de acteur was net als nu de vlucht naar voren: Spacey gaf aan spijt te hebben en kwam op dat moment uit de kast voor zijn homoseksuele geaardheid, tot grote woede van de LHBT-gemeenschap. Sindsdien meldden ruim dertig mannen zich met verhalen over aanranding door Spacey.

Door de ophef besloot Netflix om de hoofdpersoon uit House of Cards te schrijven. Veel organisaties zegden hun samenwerking met Spacey op, en de Britse regisseur Ridley Scott monteerde een film waarin Spacey speelde helemaal opnieuw -met acteur Christopher Plummer in zijn plaats. De laatste film met Spacey, die tijdens het schandaal al in productie was, flopte dit najaar in de bioscopen.

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht stond Christopher Plummer abusievelijk als regisseur vernoemd. Dit is hierboven gewijzigd.