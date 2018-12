Democraten: oplossen shutdown wordt lastig

De twee hoogste Democraten Chuck Schumer (M) en Nancy Pelosi (R) na afloop van begrotingsonderhandelingen. Foto Jim Lo Scalzo/EPA

Nancy Pelosi en Chuck Schumer, de twee leiders van de Democraten, zeggen dat het lastig zal zijn om een oplossing te vinden voor de gedeeltelijke 'shutdown' van de Amerikaanse overheid zolang president Trump luistert naar conservatieve Republikeinen.

"Het is kerstavond en president Trump stort het land in chaos", schrijven de twee in een gezamenlijke verklaring. "De aandelenbeurs zakt in elkaar en de president is een persoonlijke vete aan het uitvechten met de federale bank - kort nadat hij de minister van Defensie ontslagen heeft." De Dow Jones-index sloot ruim 650 punten lager: een daling van 2,91 procent. Het is de slechtste kerstavond in de geschiedenis, zeggen beursanalisten. Eerder noemde Trump de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, "het enige probleem dat onze economie heeft". Trump uitte deze week kritiek op het besluit van de Fed om de rente te verhogen.

Het Congres en het Witte Huis werden het vrijdagnacht niet eens over de overheidsbegroting. Trump wilde daarin 5 miljard dollar (4,4 miljard euro) opnemen om een deel van zijn grensmuur met Mexico, een grote verkiezingsbelofte, te realiseren.

Pelosi en Schumer schrijven in de verklaring dat "verschillende mensen uit het hetzelfde Witte Huis andere dingen zeggen die de president wel of niet zou accepteren om deze Trump Shutdown te beëindigen. Daardoor is het onmogelijk om te weten wat hun standpunt is."

Eerder op deze maandag gaf Trump de schuld voor de shutdown aan de Democraten. Hij tweette "helemaal alleen (arme ik)" in het Witte Huis te zitten en te wachten tot de Democraten terug komen om een deal over de grensbewaking te sluiten.

realDonaldTrump Donald J. Trump I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy! 24 december 2018 @ 17:32 Volgen

Het is nog onbekend wanneer de shutdown opgelost zal worden. Beide partijen sluiten niet uit dat het conflict tot in het volgende jaar zal duren.