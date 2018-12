Serious Request nieuwe stijl brengt 1,3 miljoen op

3FM’s jaarlijkse goededoelenactie Serious Request heeft 1.308.899 euro opgeleverd. Het bedrag werd bekendgemaakt in poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht. Het geld is bedoeld voor drie goede doelen: slachtoffers van oorlog en natuurgeweld en reanimatie in Nederland. 3FM-dj Sander Hoogendoorn toonde zich op het podium opgetogen: “Dit is toch niet normaal man, dit is toch te gek?”

De teller van de actie Lifeline was aan het begin van Kerstavond het miljoen nog niet gepasseerd. Om 18.00 uur was er 926.164 euro opgehaald, maakte het station bij de laatste tussenstand bekend. Een schitterend bedrag en allemaal voor het Rode Kruis, herhaalden de dj’s zo nu en dan. Toch moeten ook zij teruggedacht hebben aan eerdere jaren waarin de opbrengst al op dag één in de zeven cijfers liep. Het eindbedrag van deze editie is nog geen 10 procent van het bedrag dat in het topjaar 2012 werd ingezameld.

“1,3 miljoen… Ik kan me niet voorstellen hoeveel geld dat is”, zegt Hoogendoorn later maandagavond aan de telefoon. “Het is de eerste editie van Lifeline en dan al meer dan een miljoen. Kan je nagaan wat er de komende jaren nog kan gebeuren.” Van de dj’s die dit jaar de wandeltocht ondernamen, is hij de enige die ook in het Glazen Huis heeft gezeten.

“Ik had echt het idee dat mensen een klein beetje moesten wennen aan de nieuwe opzet, maar als ze eenmaal een paar dagen geluisterd en gekeken hadden op tv, dachten ze: ik snap het wel. We komen langs.”

Hoogendoorn vergelijkt de teruggelopen belangstelling met de allereerste editie van Serious Request in 2004. In dat jaar werd voor het eerst een Glazen Huis opgericht op de Neude in Utrecht, en konden mensen tegen betaling plaatjes konden aanvragen bij drie vastende dj’s. “Toen begreep ook echt niemand het. Waarom staan ze op dat plein? Waarom gaan mensen plaatjes aanvragen? Dat pioniersgevoel heb ik nu ook.”

Nieuwe opzet

Dit jaar had Serious Request voor het eerst sinds 2004 een andere opzet. Tot vorig jaar werd steeds in een andere stad een tijdelijke radiostudio gebouwd. In de dagenlange marathonuitzendingen werd geld opgehaald voor een goed doel, in samenwerking met het Rode Kruis.

Aan die traditie kwam dit jaar na veertien jaar een eind. De 3FM-dj’s legden in drie duo’s een voettocht af van Vlieland, Weert en Hengelo naar Utrecht, zo’n 180 kilometer. Ondertussen haalden zij geld op bij luisteraars. Dit jaar was er niet één goed doel, maar drie. Luisteraars konden doneren aan slachtoffers van oorlogs- en natuurgeweld, en aan een initiatief dat zoveel mogelijk reanimatiecursussen en AED’s door Nederland verspreidt.

Nederlanders geven nog wel Het aantal Nederlanders dat geld geeft aan goede doelen loopt níét terug. Volgens het recentste rapport ‘Geven in Nederland’ van de Vrije Universiteit (weliswaar uit 2017) stijgt de lijn (ruim 5,7 miljard in 2015). En ook in vergelijking met andere landen scoort Nederland hoog. In de World Giving Index van de Charities Aid Foundation eindigt Nederland in de rapportage over 2017 op plaats zes als het gaat om het percentage mensen dat de afgelopen maand geld aan een goed doel gaf (66 procent).

Teruglopende cijfers

De opbrengst van Serious Request loopt al jaren terug. In topjaar 2012 haalden Gerard Ekdom, Giel Beelen en Michiel Veenstra vanuit het Glazen Huis bijna 14 miljoen euro op voor het tegengaan van babysterfte. Dat bedrag was vorig jaar al gedaald naar 5 miljoen euro, het laagste bedrag sinds 2006.

De zender zelf heeft teruglopende luistercijfers, óók tijdens de actie. Bij aanvang van de actieweek op 18 december dit jaar had 3FM een marktaandeel van 2,5 procent, een miljoen luisteraars per week. Dat was vorig jaar 4 procent, en een jaar eerder nog 6,3 procent. De zender is uit de top-10 van grootste zenders gezakt. Dat een aantal bekende dj’s vertrok, onder wie niet alleen Ekdom, Beelen en Veenstra, maar ook Coen Swijnenberg, Sander Lantinga en Domien Verschuuren, maakte het station voor veel mensen minder herkenbaar.

Sander Hoogendoorn zegt vooral blij te zijn met het geld dat is ingezameld en de luisteraars die zich voor de actie hebben ingezet. Hij hoopt ook dat zijn zender zich mede dankzij de opfrisbeurt van Serious Request weer op de toekomst kan richten. “We hebben een heel nieuw dj-team en een nieuwe programmering. Dit is echt ónze actie.”

België

Terwijl de laatste twee 3FM-dj’s maandag bezig waren met de slotkilometers van hun wandeltocht naar Utrecht, werd in België tijdens de op Serious Request geïnspireerde VRT-actie De Warmste Week een record gebroken. De Belgen hadden eerder al afscheid genomen van hun glazen huis en zamelen eveneens geld in voor meerdere goede doelen in plaats van één (1.986 om precies te zijn). De Warmste Week heeft 17.286.122 euro opgeleverd.