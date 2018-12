Rechter: Noord-Korea moet 500 miljoen dollar betalen voor dood Otto Warmbier

Noord-Korea moet 501 miljoen dollar (440 miljoen euro) aan schadevergoeding betalen voor de dood van de 22-jarige Otto Warmbier. Dat besloot een rechter in de Verenigde Staten maandagavond, meldt persbureau Reuters.

De rechtszaak werd dit voorjaar aangespannen door de ouders van de vorig jaar overleden Warmbier. De pas afgestuurde student uit de staat Ohio stierf in juni 2017 aan hersenletsel, enkele dagen nadat hij vrijgelaten werd uit een Noord-Koreaanse gevangenis. Hij werd in dat land tot vijftien jaar dwangarbeid veroordeeld voor het stelen van een propagandaposter.

Volgens de Amerikaanse rechter is de Noord-Koreaanse staat schuldig aan “het martelen, gijzelen en het buitengerechtelijke doden van Otto Warmbier en de schade aan zijn vader en moeder”. Pyongyang ontkent een rol gespeeld te hebben in de dood van de student. Volgens de Noord-Koreaanse regering stierf Warmbier aan botulisme en het innemen van een slaappil. Hij werd ook niet gemarteld, stelt de dictatuur.

Of en hoe Noord-Korea de schadevergoeding gaat betalen is onduidelijk. De ouders van Warmbier zeggen in een verklaring dankbaar te zijn met de uitspraak van de rechter. Ze zijn blij dat Noord-Korea “wettelijk en moreel” verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van hun zoon.

Propagandaposter

Warmbier werd in maart 2016 opgepakt toen hij op het punt stond Noord-Korea te verlaten. Tijdens een rondreis door het land stal hij volgens het regime een propagandaposter van een afgesloten verdieping van het hotel waarin hij verbleef.

Warmbier werd volgens de aanklacht gedwongen om in een verklaring schuld te bekennen. Hij zou, zo las hij voor, de poster hebben gestolen in “een poging het werkethos en de motivatie van het Koreaanse volk te breken”.

Warmbier zat anderhalf jaar vast en kwam na lange onderhandelingen vrij. Bij zijn aankomst in de Verenigde Staten bleek echter dat hij ernstig hersenletsel had. Warmbier verkeerde daardoor in een comateuze en vegetatieve staat. Zes dagen later overleed hij.

