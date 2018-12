Pakistaanse oud-premier Sharif opnieuw veroordeeld: 7 jaar cel

De Pakistaanse oud-premier Nawaz Sharif is maandag door een anticorruptie-tribunaal veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar. Volgens de rechter was Sharif niet in staat om aan te tonen hoe hij aan geld kwam om een staalfabriek in Saoedi-Arabië te kopen. Sharif was eerder door een rechtbank vrijgesproken van corruptie - zijn partij spreekt van een politiek gemotiveerd proces.

Voorafgaand aan de uitspraak ontstonden er rellen buiten het tribunaal. Sharif-aanhangers gingen op de vuist met agenten en gooiden met stenen. De politie zou traangas hebben gebruikt, meldt persbureau Reuters.

Panama Papers

Het anti-corruptietribunaal heeft meerdere zaken lopen tegen Sharif en zijn familie. Na onthullingen in de Panama Papers werd de oud-premier in 2017 door dezelfde rechtbank afgezet en gevangen gezet. Hij en zijn familie konden de financiering voor de koop van een aantal luxe appartementen in Londen niet verantwoorden. Uit de onthullingen bleek dat zij hier brievenbusfirma’s op de Britse Maagdeneilanden voor gebruikten.

In juli dit jaar werd Sharif tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zijn dochter Maryam Sharif kreeg zeven jaar cel, haar echtgenoot één. In september werd Nawaz Sharif, net als zijn dochter en schoonzoon, vrijgelaten in afwachting van zijn hoger beroep bij het hooggerechtshof in Islamabad.

Sharif werd in 1993 ook al beschuldigd van corruptie en moest toen aftreden. Zes jaar later werd hij afgezet door zijn voormalige legerchef Musharraf tijdens een staatsgreep.